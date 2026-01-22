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ifo: Ενιαίος φόρος 10% στις κληρονομιές στη Γερμανία με υψηλά αφορολόγητα και κατάργηση εξαιρέσεων
Ειδήσεις
11:19 - 22 Ιαν 2026

ifo: Ενιαίος φόρος 10% στις κληρονομιές στη Γερμανία με υψηλά αφορολόγητα και κατάργηση εξαιρέσεων

Reporter.gr Newsroom
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Το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών ifo προτείνει μια ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας κληρονομιών και δωρεών στη Γερμανία, με την υιοθέτηση ενός ενιαίου (flat tax) μοντέλου. Η πρόταση προβλέπει χαμηλό φορολογικό συντελεστή, περίπου 10%, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε όλα τα είδη περιουσίας, ανεξαρτήτως μορφής, σε συνδυασμό με υψηλά ατομικά αφορολόγητα όρια και γενναιόδωρες ρυθμίσεις αναβολής πληρωμής για επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με το ifo, όλες οι υφιστάμενες ειδικές απαλλαγές και προνομιακές ρυθμίσεις θα πρέπει να καταργηθούν. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου, Κλέμενς Φουστ, η απλή κατάργηση των ειδικών κανόνων για τις επιχειρηματικές κληρονομιές χωρίς ταυτόχρονη μείωση του φορολογικού συντελεστή θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση πολλών μεσαίων επιχειρήσεων και θα προκαλούσε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Την ίδια στιγμή, τονίζει ότι το ισχύον σύστημα οδηγεί σε ιδιαίτερα άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους.

Η πρόταση του ifo επιχειρεί να γεφυρώσει αυτές τις αντιφάσεις, εισάγοντας έναν χαμηλό και ενιαίο συντελεστή που καθιστά τη φορολογική επιβάρυνση διαχειρίσιμη για τους κληρονόμους επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα απλοποιεί σημαντικά το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και εξαλείφονται τα κόστη προσαρμογής για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα αναβολής καταβολής του φόρου με χαμηλό επιτόκιο σε περιπτώσεις έλλειψης ρευστότητας, ιδίως για μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, όπως επιχειρήσεις και ακίνητα. Τα γενικά αφορολόγητα όρια και η διαφοροποίηση ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας μπορούν να διατηρηθούν, ενώ προτείνεται τα αφορολόγητα να αναπροσαρμόζονται δυναμικά, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό στις τιμές ακινήτων και περιουσιακών στοιχείων.

Το ifo επισημαίνει ότι τα σημερινά αφορολόγητα όρια παραμένουν αμετάβλητα εδώ και πάνω από 15 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές στρεβλώσεις λόγω της έντονης ανόδου των τιμών. Τέλος, τονίζεται ότι οι τελικές ρυθμίσεις μπορούν να σχεδιαστούν πολιτικά έτσι ώστε τα συνολικά έσοδα από τον φόρο κληρονομιών να παραμείνουν αμετάβλητα.

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