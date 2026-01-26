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ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Στο 34,2% η παραβατικότητα
Φορολογία
10:16 - 26 Ιαν 2026

ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Στο 34,2% η παραβατικότητα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε το 2025 το πλέον εκτεταμένο, στοχευμένο και τεχνολογικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα φορολογικών ελέγχων της τελευταίας δεκαετίας, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Με την πλήρη αξιοποίηση του ελεγκτικού της δυναμικού, η ΑΑΔΕ διενήργησε 68.400 επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, διασφαλίζοντας ενιαία εφαρμογή του ελεγκτικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα:

• Αττική: Πάνω από 18.000 επιτόπιοι έλεγχοι, με έμφαση σε εμπορικές ζώνες υψηλής επισκεψιμότητας.
• Θεσσαλονίκη & Βόρεια Ελλάδα: Περισσότεροι από 11.500 έλεγχοι σε επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο συναλλαγών.
• Κεντρική & Δυτική Ελλάδα: Πάνω από 8.200 έλεγχοι, με σημαντικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου.
• Πελοπόννησος: Περισσότεροι από 6.800 έλεγχοι, κυρίως σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας.
• Κρήτη: Πάνω από 7.300 επιτόπιοι έλεγχοι, με υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης αλλά και ουσιαστικούς εντοπισμούς παραβατικότητας.
• Βόρειο & Νότιο Αιγαίο – Ιόνια Νησιά: Περισσότεροι από 9.400 έλεγχοι σε νησιωτικές οικονομίες με έντονη εποχικότητα.
• Ήπειρος, Μακεδονία – Θράκη: Πάνω από 7.200 έλεγχοι με στοχευμένη ανάλυση κινδύνου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων (tablets, σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive) και εκτεταμένων διασταυρώσεων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA, Appodixi, Καταγγελίες πολιτών κ.ά., εξασφαλίζοντας ομοιογένεια, ταχύτητα και υψηλή ποιότητα ελέγχων σε όλη τη χώρα.

Κύρια αποτελέσματα

Η εκτεταμένη ελεγκτική δράση οδήγησε στα εξής αποτελέσματα:

• 19.473 παραβατικές επιχειρήσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 34,2%
• 430.930 παραβάσεις συνολικά
• Καθαρή αποκρυβείσα αξία άνω των 24,7 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι προληπτικοί και ψηφιακά υποστηριζόμενοι έλεγχοι αποτελούν εργαλείο άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης στην αγορά.

Αυστηρές κυρώσεις & αναστολές λειτουργίας

Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις:

• 296 επιχειρήσεις υπέστησαν χρηματικά πρόστιμα
• 680 επιχειρήσεις τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για δύο ή περισσότερες ημέρες, σε όλη τη χώρα

Έλεγχοι POS & φορολογικές ταμειακές μηχανές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμόρφωση ως προς τη διασύνδεση των POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές:

• Διαπιστώθηκαν 584 παραβάσεις
• Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7.355.500 ευρώ

Στρατηγική πρόληψης

Με την αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και ψηφιακής εποπτείας, η ΑΑΔΕ ενίσχυσε ουσιαστικά την ικανότητά της να εντοπίζει ακάλυπτες ή ανεπαρκώς δηλωμένες συναλλαγές, ιδίως σε περιφέρειες αυξημένης τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

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