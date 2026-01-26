ΑΑΔΕ: Πάνω από 68.000 έλεγχοι για φοροδιαφυγή το 2025 - Στο 34,2% η παραβατικότητα

Με την πλήρη αξιοποίηση του ελεγκτικού της δυναμικού, η ΑΑΔΕ διενήργησε 68.400 επιτόπιους ελέγχους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, διασφαλίζοντας ενιαία εφαρμογή του ελεγκτικού σχεδιασμού.
Ειδικότερα:
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων (tablets, σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive) και εκτεταμένων διασταυρώσεων μέσω των πληροφοριακών συστημάτων myDATA, Appodixi, Καταγγελίες πολιτών κ.ά., εξασφαλίζοντας ομοιογένεια, ταχύτητα και υψηλή ποιότητα ελέγχων σε όλη τη χώρα.
Κύρια αποτελέσματα
Η εκτεταμένη ελεγκτική δράση οδήγησε στα εξής αποτελέσματα:
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι προληπτικοί και ψηφιακά υποστηριζόμενοι έλεγχοι αποτελούν εργαλείο άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης στην αγορά.
Αυστηρές κυρώσεις & αναστολές λειτουργίας
Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις:
Έλεγχοι POS & φορολογικές ταμειακές μηχανές
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συμμόρφωση ως προς τη διασύνδεση των POS με τις φορολογικές ταμειακές μηχανές:
Στρατηγική πρόληψης
Με την αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και ψηφιακής εποπτείας, η ΑΑΔΕ ενίσχυσε ουσιαστικά την ικανότητά της να εντοπίζει ακάλυπτες ή ανεπαρκώς δηλωμένες συναλλαγές, ιδίως σε περιφέρειες αυξημένης τουριστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.