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Κακοκαιρία «δένει» τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται
Ειδήσεις
10:11 - 26 Ιαν 2026

Κακοκαιρία «δένει» τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά - Ποια δρομολόγια ακυρώνονται

Reporter.gr Newsroom
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Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που προβλέπεται να επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σήμερα (26/1) οδήγησαν στη λήψη αποφάσεων για την αναστολή ορισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω δρομολόγια:

  • Το πλοίο «Blue Star Delos», με προορισμούς Πάρο, Νάξο και Θήρα, το οποίο επρόκειτο να αποπλεύσει σήμερα στις 07:25.

  • Το «Fast Ferries Andros», που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

  • Το πλοίο «Διονύσιος Σολωμός», με δρομολόγιο Σέριφο, Κίμωλο, Σίφνο, Φολέγανδρο, Σαντορίνη και Ίο, το οποίο είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τον Πειραιά στις 14:15.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Εύβοιας λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Όπως αναφέρει το evima.gr, το δρομολόγιο των 06:30 από τα Στύρα δεν εκτελέστηκε, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε η αναχώρηση από την Αγία Μαρίνα που ήταν προγραμματισμένη για τις 08:00.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας και την έγκαιρη ενημέρωσή τους, οι επιβάτες καλούνται να έρχονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, προκειμένου να πληροφορούνται για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις των δρομολογίων.

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