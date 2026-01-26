Η ανακοίνωση της Βιολάντα για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο

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Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (26/1) η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα κοστίζοντας τη ζωή σε τέσσερις εργαζόμενες.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

H ανακοίνωση εκδόθηκε πριν από τον εντοπισμό των σορών των εργαζομένων και ασφαλώς αναμένεται νεότερη αντίδραση στη συνέχεια όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.