Jumbo: Διατηρεί τη σύσταση «buy» και τιμή-στόχο στα €33,4 η Eurobank Equities

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι τα περιθώρια κέρδους της Jumbo παραμένουν ανθεκτικά, παρά την αυξανόμενη ανταγωνιστική πίεση, και διατηρεί τη σύσταση αγοράς (Buy) με αμετάβλητη τιμή-στόχο στα 33,4 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση της χρηματιστηριακής, έχουν αυξηθεί οι ερωτήσεις σχετικά με το αν το μοντέλο μικτού περιθωρίου της Jumbo κινδυνεύει δομικά λόγω της ενίσχυσης του ανταγωνισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ρουμανία μετά την είσοδο της Action και την αύξηση της διαφάνειας τιμών στο διαδίκτυο. Ωστόσο, οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό δεν είναι νέες, καθώς παρόμοιες αμφιβολίες είχαν εκφραστεί και στις αρχές της δεκαετίας του 2010 λόγω της απειλής της Amazon, χωρίς να επιβεβαιωθούν στην πράξη.

Η Jumbo έχει καταφέρει να διαψεύσει αυτές τις εκτιμήσεις, διατηρώντας τα μικτά περιθώρια πάνω από 51,5% από το 2016 και πάνω από 55% από το 2021. Στην παρούσα ανάλυση, εξετάζονται οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τα περιθώρια κέρδους της εταιρείας, ενώ γίνεται προσπάθεια να γεφυρωθούν τα περιθώρια EBIT από το 2018 έως το 2025 (από 26% σε 33%).

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση του περιθωρίου EBIT είναι δομικές. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στη συνεχώς αυξανόμενη στροφή προς κατηγορίες με υψηλότερα περιθώρια (όπως τα είδη σπιτιού και τα εποχικά προϊόντα), στη δημιουργία ενός πιο κλιμακούμενου λειτουργικού μοντέλου και στην αύξηση του ποσοστού ιδιόκτητων καταστημάτων (περίπου 70%), το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να κρατάει περισσότερα οικονομικά οφέλη, τα οποία πριν πήγαιναν στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Παράγοντες κυκλικής φύσης, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ναύλα, εξακολουθούν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, αλλά προκαλούν διακυμάνσεις γύρω από μια υψηλότερη βάση (περίπου 31%) και όχι επαναφορά του κατώτατου ορίου.

Για να αξιολογηθεί η πίεση του ανταγωνισμού, η Eurobank Equities έκανε αυστηρό έλεγχο τιμών σε ηλεκτρονικά καταστήματα στη Ρουμανία. Δημιουργήθηκε ένα «καλάθι» προϊόντων από διάφορες κατηγορίες (παιχνίδια, είδη σπιτιού, χαρτικά και εποχικά), με τιμές που αντλήθηκαν απευθείας από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των Action και Jumbo. Η Action αποδείχθηκε φθηνότερη σε ορισμένα βασικά προϊόντα και σε πακέτα προσφορών, αλλά η Jumbo ήταν πιο οικονομική σε άλλες περιπτώσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καλαθιού είχε παρόμοιες τιμές στα δύο καταστήματα. Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις στις τιμές συνήθως συνδέονται με διαφορές στις προδιαγραφές ή στη συσκευασία, και όχι με επιθετική πολιτική τιμών. Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ανταγωνιστική πίεση είναι επιλεκτική και όχι μια οριζόντια αναπροσαρμογή του μοντέλου περιθωρίων της Jumbo.

Η εκτίμηση της χρηματιστηριακής είναι ότι τα περιθώρια κέρδους της Jumbo θα υποχωρήσουν ήπια, χωρίς να υπάρξει επαναφορά στα χαμηλότερα επίπεδα. Για το 2026, αναμένει αύξηση 30 μονάδων βάσης στα μικτά περιθώρια, ενώ για το 2027 και το 2028 προβλέπεται συρρίκνωση 90 και 70 μονάδων βάσης αντίστοιχα. Παρά τις μικρές αυτές συρρικνώσεις, τα περιθώρια κέρδους της Jumbo αναμένεται να παραμείνουν πάνω από το 54%.

Αυτό μεταφράζεται σε EBIT περιθώριο 33% το 2026 (αύξηση 10 μ.β.) και 32,2% το 2027 (-1 ποσοστιαία μονάδα), με την EBIT να αυξάνεται κατά 7% το 2026 και κατά 3% το 2027.

Η αποτίμηση της μετοχής θεωρείται υπερβολικά αυστηρή, καθώς η Jumbo διαπραγματεύεται με λιγότερο από 6,5 φορές το EV/EBITDA του επόμενου έτους και περίπου 10 φορές τα κέρδη (P/E), επίπεδα που θεωρούνται χαμηλά για μια εταιρεία με ισχυρό ισολογισμό, υψηλή μετατροπή κερδών σε ταμειακές ροές και κυρίαρχη θέση στην αγορά. Παρόλο που η αναπτυξιακή δυναμική έχει μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και τα κέρδη αυξάνονται με μέτριο ρυθμό, η τρέχουσα αποτίμηση θεωρείται υπερβολικά τιμωρητική, προσφέροντας μια ελκυστική ευκαιρία για επανατοποθέτηση. Η τιμή-στόχος βάσει της μεθόδου DCF (με WACC 9%) παραμένει αμετάβλητη στα 33,4 ευρώ.