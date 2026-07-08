ΟΕΕ: Αναγκαία η ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Τη χορήγησης ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητά, με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι η φετινή διαδικασία ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής, το ΟΕΕ, ως ο θεσμικός φορέας που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, γίνεται αποδέκτης πλήθους οχλήσεων τις τελευταίες ημέρες, καθώς λογιστές – φοροτεχνικοί και επιχειρήσεις αναφέρουν τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ειδικότερα, τα ζητήματα που καταγράφονται εστιάζονται στα εξής:

Καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές:Οι εγγραφές τακτοποίησης (ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, αποσβέσεων κ.λπ.) απαιτούν από 24 έως και 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα myDATA και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας.

Εκκρεμότητα Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025:Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν, μέχρι σήμερα, εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου (κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κ.λπ.) να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025.

Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το ΟΕΕ προτείνει τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος για την ορθή και ολοκληρωμένη υποβολή των δηλώσεων και να αποφευχθούν λάθη που ενδέχεται να επισύρουν κυρώσεις και πρόστιμα. Η παράταση αυτή δεν επηρεάζει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου.