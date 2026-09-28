ΟΕΕ: Nα μετατεθούν οι προθεσμίες για ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακό δελτίο αποστολής

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ, ζητά σήμερα (28/9) τη μετάθεση των ημερομηνιών έναρξης δύο κρίσιμων σταδίων του ψηφιακού μετασχηματισμού των φορολογικών διαδικασιών: της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις οντότητες της δεύτερης περιόδου και της Β΄ φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, επισημαίνοντας ότι οι ισχύουσες ημερομηνίες έναρξης δεν μπορούν να τηρηθούν χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και την αγορά.

Το ΟΕΕ, ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε οικονομικά και φορολογικά θέματα, υπογραμμίζει ότι στηρίζει σταθερά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω του myDATA και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ακριβώς γι' αυτό, όπως σημειώνει, η εφαρμογή των μέτρων πρέπει να γίνει υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την επιτυχία τους και όχι υπό την πίεση ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: μετάθεση για την 1η Ιανουαρίου 2027

Το ΟΕΕ ζητά η υποχρέωση να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027, αντί για την 1η Οκτωβρίου 2026, που προβλέπεται, επικαλούμενο τρεις λόγους:

Τεχνική ανετοιμότητα της αγοράς: Μεγάλος αριθμός παρόχων λογισμικού και ERP δεν έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες αναβαθμίσεις και δοκιμές, με κίνδυνο σφαλμάτων κατά την έκδοση παραστατικών.

Υπερφόρτωση των λογιστών-φοροτεχνικών: Τα λογιστικά γραφεία λειτουργούν υπό ακραία πίεση λόγω των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων, και ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί για την ενημέρωση και εκπαίδευση χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ψηφιακό χάσμα στις ΜμΕ: Πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν κατανοήσει τη διαδικασία ή τη σημασία της «Δήλωσης Έναρξης» έως την 1η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με άδικα διοικητικά πρόστιμα.

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής: Παράταση έξι μηνών και πιλοτικό έτος χωρίς κυρώσεις

Για τη Β΄ φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, που προβλέπεται να ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2026 με την υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παραλαβής και ποσοτικού-ποιοτικού ελέγχου των αποθεμάτων, το ΟΕΕ θεωρεί ότι η έναρξη σε αυτή την ημερομηνία είναι πρακτικά αδύνατη. Όπως επισημαίνει, η επιτυχία του μέτρου προϋποθέτει την αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία ολόκληρου του ψηφιακού κύκλου διακίνησης, από τη φόρτωση έως την επιστροφή και την τελική ολοκλήρωση, κάτι που σήμερα δεν διασφαλίζεται.

Ειδικότερα: Ανεπαρκής χρόνος προσαρμογής: Η έκδοση myDATA 2.0.2 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, μόλις έναν μήνα πριν από την καθολική υποχρέωση, ενώ ακολούθησαν εκ των υστέρων βελτιώσεις στην εφαρμογή «timologio». Οι εταιρείες λογισμικού δεν μπορούν σε τόσο σύντομο διάστημα να ενσωματώσουν τις νέες προδιαγραφές και να ελέγξουν τις διασυνδέσεις, ούτε οι επιχειρήσεις να παραμετροποιήσουν τα συστήματά τους και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.

Αστάθεια της πλατφόρμας: Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εμφάνιση και σύνοψη παραστατικών, κυρίως στα συνενωμένα παραστατικά (Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής και Πιστωτικό – Δελτίο Αποστολής), που εμποδίζουν την άμεση ακύρωση, απόρριψη ή παραλαβή.

Κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα: Σε ένα περιβάλλον όπου κάθε παραστατικό πρέπει να είναι διαθέσιμο και έγκυρο σε πραγματικό χρόνο, κάθε τεχνική καθυστέρηση μεταφράζεται σε ακινητοποιημένα φορτία, καθυστερημένες παραδόσεις και οικονομική ζημία.

Με βάση τα παραπάνω, το ΟΕΕ ζητά:

Άμεση θεσμοθέτηση παράτασης της έναρξης της Β΄ φάσης κατά τουλάχιστον έξι μήνες.

Δωδεκάμηνη πιλοτική περίοδο εφαρμογής χωρίς επιβολή προστίμων ή κυρώσεων, ώστε τα προβλήματα του συστήματος να μην επιβαρύνουν τους φορολογούμενους.

Κατά προτεραιότητα τεχνική αναβάθμιση των υποδομών της ΑΑΔΕ, ώστε να εξαλειφθούν οριστικά οι καθυστερήσεις στα συνενωμένα παραστατικά.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Το Οικονομικό Επιμελητήριο στηρίζει χωρίς επιφυλάξεις τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαφάνεια στις συναλλαγές. Όμως μια μεταρρύθμιση πετυχαίνει μόνο όταν η αγορά, οι επαγγελματίες και οι υποδομές είναι έτοιμοι να τη σηκώσουν. Σήμερα δεν είναι. Ζητούμε τον αναγκαίο χρόνο, ώστε η εφαρμογή να γίνει ομαλά, χωρίς άδικα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις και χωρίς κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα».