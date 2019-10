Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε μέσω Twitter την απόφαση που ελήφθη.

"Η ΕΕ των 27 αποφάσισε να αποδεχθεί το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για παράταση του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2020", έγραψε ο Τουσκ στον προσωπικό του λογαριασμό.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.