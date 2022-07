Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός στο 5th InvestGR Forum 2022

To 5th InvestGR Forum 2022: A New Greece Emerges, το οποίο οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, συμπλήρωσε φέτος πέντε χρόνια ζωής, προσλαμβάνοντας χαρακτηριστικά «θεσμού» στον δημόσιο διάλογο για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.