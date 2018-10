Στην άρση της προστασίας από τους πιστωτές του ομίλου Folli Follie Group προχώρησε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ειδικότερα, καθώς οι πιέσεις στην εταιρεία εντείνονται ολοένα και περισσότερο η FF βρίσκεται σε αναζήτηση ελεγκτή, ενώ με βούλευμα έχουν δεσμευθοί προσωπικοί λογαριασμοί μελών της διοίκησης.

Η κύρια αίτηση για την υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές θα συζητηθεί το Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η εκδίκαση της υπόθεσης άρχισε στις 12 Σεπτεμβρίου και έκτοτε έχουν έρθει στο φως πληθώρα στοιχείων- σοκ για την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας, ενώ έχουμε ένα κύμα παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες προαιρετική αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 7 του Πτωχευτικού Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου του Delaware στις ΗΠΑ (United States Bankruptcy Court for the District of Delaware), υπέβαλε και η θυγατρική της Folli Follie ΗΠΑ, Links of London (LoL).