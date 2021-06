Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, Επικεφαλής Επικοινωνίας Ευρώπης για την Enel Green Power, δήλωσε σχετικά: «Στην Enel Green Power έχουμε ως παγκόσμιο στρατηγικό στόχο να κάνουμε τον πλανήτη μας βιώσιμο και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε στη δημιουργία της γενιάς του μέλλοντος. Μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα μοιραζόμαστε με τους μαθητές γνώση και αληθινές εμπειρίες από τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τους εξηγούμε γιατί η μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας υποστηρίζει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τους ενημερώνουμε για το πώς να γίνουν οι ίδιοι υπεύθυνοι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, υιοθετώντας στην καθημερινότητά τους οικολογικές συμπεριφορές. Εν ολίγοις, καλλιεργούμε την κουλτούρα της βιωσιμότητας εκεί όπου διαμορφώνονται οι συνειδήσεις, στις σχολικές αίθουσες».

Παράλληλα με το Energy On the Go, η Enel Green Power για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές από 14-20 ετών να συμμετέχουν στην παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα Play Energy. Mέσα από έναν κύκλο 7 διαφορετικών προκλήσεων μπορούν να διεκδικήσουν ως 2.000 ευρώ σε διαδικτυακές αγορές και την πρόκρισή τους στον τελικό, όπου οι φιναλίστ ομάδες από όλο τον κόσμο θα αναμετρηθούν στην παραγωγή ιδεών για την κυκλική οικονομία.