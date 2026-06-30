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Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%
Πολιτική
21:40 - 30 Ιουν 2026

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Marc, η οποία παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Παρόλα, αυτά η κυβέρνηση παίρνει κάτω από την βάση στην αξιολόγηση των πολιτών μιας και το 64% είναι δυσαρεστημένο με την κυβερνητική πολιτική.

Τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν τη διατήρηση της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό, τη σταθεροποίηση της ΕΛ.Α.Σ. στη δεύτερη θέση και τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» για την τρίτη θέση, την ώρα που η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής με ποσοστό στο 1%.

Σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, το κυβερνών κόμμα προηγείται της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η τρίτη θέση παραμένει αμφίρροπη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

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Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,8%, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Marc στις 4 Ιουνίου, όταν είχε καταγράψει 26,7%.

Η ΕΛ.Α.Σ. ενισχύει οριακά τη δύναμή της, ανεβαίνοντας από το 14% στο 14,3%, διατηρώντας τη δεύτερη θέση.

Για την τρίτη θέση συνεχίζεται η ισορροπία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», καθώς και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν 9,2%. Σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα, το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μικρή άνοδο από το 9,1%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» υποχωρεί από το 9,5%.

Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση: 6,1% (από 5,8%)

ΚΚΕ: 5,9% (από 6,1%)

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6% (από 4,7%)

ΣΥΡΙΖΑ: 1,1%

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Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, διατηρώντας ευρεία διαφορά από την ΕΛ.Α.Σ., η οποία ακολουθεί με 16,5%.

Την τρίτη θέση μοιράζονται το ΠΑΣΟΚ και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με ποσοστό 10,5% έκαστο.

Η κατάταξη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,5%

ΕΛ.Α.Σ.: 16,5%

ΠΑΣΟΚ: 10,5%

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: 10,5%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 6,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος καταγράφεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 30,2%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 15,6%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Μαρία Καρυστιανού με 7,8%.

Ακολουθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με 5,4%.

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Πώς αξιολογούν οι πολίτες την ΕΛ.Α.Σ. και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Η δημοσκόπηση καταγράφει και τις πρώτες εντυπώσεις των πολιτών για τα δύο νέα πολιτικά σχήματα.

Για την ΕΛ.Α.Σ.:

  1. 61,2% δηλώνει ότι έχει αρνητική ή μάλλον αρνητική άποψη.
  2. 25,5% εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη.

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Για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»:

  1. 56,1% αξιολογεί το κόμμα αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.
  2. 29,6% το αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά.

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ

Η συνολική εικόνα της κυβέρνησης παραμένει αρνητική, με το 35,2% των πολιτών να εκφράζει θετική ή μάλλον θετική άποψη, ενώ το 64% δηλώνει αρνητική ή μάλλον αρνητική αξιολόγηση.

Αρνητική είναι σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και η αποτίμηση της αντιπολιτευτικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα:

  1. 79,1% αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την αντιπολίτευση που ασκεί το ΠΑΣΟΚ.
  2. 18,4% διατυπώνει θετική ή μάλλον θετική άποψη.

Τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών, καθώς το 73,8% τα αναδεικνύει ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι μισθοί και οι συντάξεις, με ποσοστό 39,4%, ενώ ακολουθεί η ασφάλεια με 31,4%.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 21:53
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