Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς

Η Γερμανία βιώνει γενικά ένα περίεργο καλοκαίρι, τόσο σε πολιτικό επίπεδο – λόγω της ανόδου της AfD – όσο και σε ποδοσφαιρικό. Η αντίδραση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στον πρόωρο αποκλεισμό της Nationalmannschaft από την Παραγουάη συνδυάζει, κατά κάποιον τρόπο, τα γερμανικά αδιέξοδα και στα δύο αυτά πεδία.

Συγκεκριμένα, ο καγκελάριος προχώρησε, με αφορμή τον αποκλεισμό της Εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ, σε μια ανάρτηση στο Χ, στην οποία ανέφερε:

«Ακόμη κι αν μας πονά ο αποκλεισμός: Τι φοβερό παιχνίδι @dfb_team! Με τη μαχητικότητα και την ομαδικότητά σας σε αυτό το Μουντιάλ ενθουσιάσατε ολόκληρη τη χώρα. Είμαστε περήφανοι για εσάς».

Με δεδομένο ότι η εικόνα της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ μπορεί να συνοψιστεί στη λέξη «φιάσκο», αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρωτήθηκαν αν ο καγκελάριος παρακολούθησε διαφορετικό παιχνίδι. Δημοσιογραφικά μέσα σχολίασαν επίσης πως το περιεχόμενο της ανάρτησης θα ταίριαζε περισσότερο σε έναν αποκλεισμό στα ημιτελικά από κάποιο φαβορί, ενώ άλλοι εκτίμησαν ότι το μήνυμα είχε γραφτεί εκ των προτέρων και απλώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να δημοσιευθεί.

Σε κάθε περίπτωση, πολλοί έκαναν λόγο για ένα επικοινωνιακό αυτογκόλ, εκτιμώντας ότι ο Μερτς απέτυχε για ακόμη μία φορά να αφουγκραστεί το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία.

Από την άλλη, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ έζησε τον αποκλεισμό... εκ των έσω, καθώς βρισκόταν στην Παραγουάη στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν είχε και πολλές επιλογές. Συνεχάρη τους Λατινοαμερικανούς για την πρόκριση, τηρώντας κατά γράμμα το διπλωματικό πρωτόκολλο, έστω κι αν το αποτέλεσμα δύσκολα θα έκανε τη μέρα του πιο ευχάριστη.

Πάντως, πέρα από το ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα, η Γερμανία δεν διανύει την καλύτερη περίοδό της ούτε σε πολιτικό ούτε σε κοινωνικό επίπεδο, με τις τάσεις ακροδεξιού εξτρεμισμού να αγγίζουν νέα επίπεδα-ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αρμόδιες κρατικές αρχές. Ο πρόωρος αποκλεισμός στο Μουντιάλ και η άστοχη αντίδραση του Μερτς ήρθαν απλώς να ενισχύσουν το γενικότερο κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατεί στη χώρα.