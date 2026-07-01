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Χρηματιστήριο: Στο προσκήνιο οι αυξήσεις κεφαλαίου και η ανθεκτικότητα της αγοράς
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10:00 - 01 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Στο προσκήνιο οι αυξήσεις κεφαλαίου και η ανθεκτικότητα της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Με διαδικασίες fast track έκλεισε χθες το βράδυ το βιβλίο προσφορών που άνοιξε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ διαθέτοντας 15,5 εκ. νέες μετοχές στην τιμή των 42,5€ , αντλώντας συνολικά 658 εκ. σε κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε επενδυτικά σχέδια της εισηγμένης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην γενικότερη εικόνα που παρατηρούμε τελευταία με σημαντικές εισηγημένες να  προχωρούν σε ΑΜΚ και μάλιστα ουσιαστικά ´ προλαβαίνοντας ´ τις ΕΛΧΑ (250 εκ.) και AKTOR (650 εκ.) που επίσης έχουν ανακοινώσει αντίστοιχες κινήσεις, ανεβάζοντας τα συνολικά κεφάλαια που έχουν αντληθεί μέσω του Euronext Athens στα 7 δις περίπου!

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις δείχνουν ότι η ελληνική αγορά μέσω της εξωστρέφειας που έχει επιδείξει απορροφά μεγάλο μέρος της παγκόσμιας υπερβάλλουσας ρευστότητας χωρίς παράλληλα να επηρεάζονται οι τρέχουσες αποτιμήσεις.

Η παρακαταθήκη του Α τριμήνου του έτους είναι σημαντική για την αγορά (ΓΔ +16%) με σειρά μετοχών να έχουν καταγράψει εντυπωσιακές αποδόσεις (όμιλος Viohalco, Aktr, ΕΕΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ κα) αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τον κρίσιμο τραπεζικό κλάδο, κλάδος που συζητείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το Reuters για την πιθανότητα η ΕΚΤ να ζητήσει αύξηση των ελάχιστων αποθεματικών κεφαλαίων των τραπεζών.

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις σημαντική κρίνεται η συμφωνία αγοράς πλοίου τύπου Aframax από την ΥΚΝΟΤ έναντι 44 εκ. $ με μέρος του ποσού να χρηματοδοτείτε από την πρόσφατη ΑΜΚ.

Με τον γεωπολιτικό παράγοντα σε μια μόνιμη ρευστή κατάσταση οι αγορές επικεντρώνονται πλέον στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην ΜΑ, με τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και την ανάπτυξη να κινούν τα νήματα, ενώ στο εγχώριο περιβάλλον μεγάλο ρόλο στην πορεία της αγοράς θα παίξει η πορεία των τουριστικών εσόδων αλλά και το timing των εκλογών που πιθανώς ανακόψει την πενταετή άνοδο.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη συνεδρίαση του εξαμήνου έχει σημαντικές αποκοπές μερισμάτων (ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΤΙΤΑΝ, ΕΛΠΕ) που είναι πιθανό να επηρεάσουν το πρόσημο του ΓΔ.

Σε τεχνικό επίπεδο το μηνιαίο σημείο καμπής (pivot point) για τον ΓΔ βρίσκεται στις 2430 μονάδες με την πρώτη αντίσταση στις 2535 και την στήριξη αρκετά χαμηλότερα στις 2350.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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