ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»

Οι νέοι συνοριακοί έλεγχοι οδηγούν σε ουρές που φτάνουν έως και πέντε ώρες, με επιβάτες να περιμένουν σε εξωτερικούς χώρους και ορισμένες πτήσεις να αναχωρούν ακόμη και με μισοάδειες θέσεις, προειδοποιούν αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε επιστολή τους προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οργανισμοί ACI Europe (που εκπροσωπεί τα αεροδρόμια της Ευρώπης), Airlines for Europe και IATA, που εκπροσωπούν τις αεροπορικές εταιρείες, ζητούν να δοθεί δυνατότητα αναστολής των ελέγχων στο πλαίσιο του συστήματος εισόδου–εξόδου της ΕΕ, καθώς η θερινή περίοδος αναμένεται να φέρει εκατομμύρια επιπλέον ταξιδιώτες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Το καλοκαίρι θα φέρει μια «σημαντική επιδείνωση μιας ήδη πολύ δύσκολης κατάστασης για τους επιβάτες», εκτός αν η Επιτροπή επιτρέψει στα αεροδρόμια να εξαιρεθούν από τους ελέγχους, ανέφεραν, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Οι οργανισμοί ζητούν από την Επιτροπή να επιτρέψει στα αεροδρόμια να «αναστέλλουν πλήρως» τους ελέγχους «όποτε οι όγκοι επιβατών υπερβαίνουν την επιχειρησιακή ικανότητα των υποδομών συνοριακού ελέγχου» κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι πρέπει να δοθεί μόνιμη ευελιξία μετά τον Σεπτέμβριο, υπό σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές συνθήκες.

«Ορισμένοι διεθνείς ταξιδιώτες επανεξετάζουν τα ταξίδια τους προς την Ευρώπη λόγω του κινδύνου υπερβολικών καθυστερήσεων στα σύνορα», αναφέρουν οι φορείς της βιομηχανίας. «Αυτό υπονομεύει τη φήμη της Ευρώπης, τον ευρωπαϊκό τουρισμό και τη συνδεσιμότητα, ιδίως».

Το νέο σύστημα, που εισήχθη σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβριο, απαιτεί από πολίτες εκτός ΕΕ να εγγράφονται με δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία κατά την άφιξή τους σε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις έως 5 ώρες και επιχειρησιακό χάος στα αεροδρόμια

Ωστόσο, η εφαρμογή του έχει αντιμετωπίσει προβλήματα, με δυσλειτουργίες στα αυτόματα μηχανήματα και μεγάλες ουρές, καθώς τα αεροδρόμια δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον επιπλέον χρόνο επεξεργασίας.

«Οι επιβάτες έχουν ήδη αναγκαστεί να περιμένουν για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα έξω από τερματικούς σταθμούς και σε εκτεθειμένους χώρους, επειδή οι υποδομές συνοριακού ελέγχου δεν μπορούν να επεξεργαστούν αρκετά γρήγορα τις αφίξεις», αναφέρει η επιστολή.

«Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν πτήσεις με μισοάδειες καμπίνες την ώρα κλεισίματος των πυλών, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στις ουρές των συνοριακών ελέγχων».

Εκπρόσωπος της ACI Europe δήλωσε ότι ορισμένα αεροσκάφη καθυστερούν, ενώ άλλα αναγκάζονται να αναχωρήσουν αφήνοντας μέρος των επιβατών πίσω.

Οι κανόνες επιτρέπουν στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία ώστε να παραλείπουν ορισμένους ελέγχους, όμως αυτή η δυνατότητα αναμένεται να καταργηθεί σταδιακά τον Σεπτέμβριο. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να δημιουργούνται «υπερβολικές ουρές», προειδοποιεί η επιστολή.

Οι αλλαγές κρίνονται απαραίτητες μέχρι τα αεροδρόμια να διαθέτουν επαρκές προσωπικό, τα αυτόματα συστήματα να λειτουργούν αξιόπιστα και η καθυστερημένη εφαρμογή μιας εφαρμογής προ-εγγραφής να έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

«Η φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμπιστοσύνη στο κανονιστικό πλαίσιο βρίσκονται σε κίνδυνο», αναφέρουν.

Επιφυλάξεις ενόψει καλοκαιριού – Η απάντηση της Κομισιόν για τις καθυστερήσεις

Η επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποτελεί την πιο έντονη προειδοποίηση της βιομηχανίας μέχρι σήμερα και έρχεται λίγες εβδομάδες πριν την κορύφωση της θερινής περιόδου ταξιδιών στην Ευρώπη.

«Μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αναμένεται να διαχειριστούν περίπου 40 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες», αναφέρεται. «Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη την πραγματική κατάσταση και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει το σύστημα αερομεταφορών τις επόμενες εβδομάδες».

Οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή διεθνών ταξιδιωτών προς την Ευρώπη, ακολουθούμενες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επιστολή.

Την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωπος της Επιτροπής είχε δηλώσει ότι το σύστημα εισόδου–εξόδου «είναι πλήρως λειτουργικό σε όλα τα κράτη Σένγκεν και λειτουργεί καλά» και ότι οι κανόνες προβλέπουν την απαραίτητη ευελιξία για τη διασφάλιση της ομαλής ροής στα σύνορα.

Πρόσθεσε ότι «τις περισσότερες φορές οι μεγάλες καθυστερήσεις δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του συστήματος EES, αλλά με προϋπάρχοντες παράγοντες, όπως ελλείψεις προσωπικού, περιορισμοί υποδομών και συγκέντρωση πτήσεων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα».