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Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη
Πολιτική
16:18 - 30 Ιουν 2026

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Reporter.gr Newsroom
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Προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Alco για το Flash.gr, καταγράφοντας μικρή άνοδο σε σχέση με τον Μάιο. Παρόλα, αυτά ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 70% δηλώνει απογοήτευση, ανασφάλεια και τρόμο για μια Τρίτη θητεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη δεύτερη θέση της δημοσκόπησης, βρίσκεται η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα, επίσης με αυξημένα ποσοστά, ενώ τρίτο κόμμα παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζει σημαντική πτώση.

Στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων ψηφοδελτίων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24%, έναντι 23,5% τον Μάιο. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 14,7%, βελτιώνοντας την επίδοσή της από το 12,8% της προηγούμενης μέτρησης, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 10,4%, από 10% τον Μάιο.

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Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 7,8%, χάνοντας 1,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 9,5% του Μαΐου. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,7% (από 6,3%), το ΚΚΕ με 6,4% (σταθερό), η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1% (από 3,2%), το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής με 2,3% το καθένα (από 2,6% και 2,7% αντίστοιχα), ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% (από 1,5%) και οι Δημοκράτες με 1% (από 0,8%).

Σε ό,τι αφορά τα βασικά διακυβεύματα των επόμενων εκλογών, το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κυρίαρχο δίλημμα θα είναι «διαφάνεια ή διαφθορά», ενώ το 28% εκτιμά ότι θα επικρατήσει το δίλημμα «σταθερότητα ή ακυβερνησία».

Ως σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, οι πολίτες αναδεικνύουν την ακρίβεια. Ακολουθούν η λειτουργία των θεσμών και η διαφάνεια.

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Σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% δηλώνει ότι είναι «καθόλου» ή «λίγο» πιθανό να το ψηφίσει, ενώ μόλις το 11% απαντά ότι θα το στήριζε «αρκετά» ή «πολύ».

Ανασφάλεια και φόβος προκαλεί το ενδεχόμενο τρίτης θητείας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η έρευνα καταγράφει επίσης τις αντιδράσεις των πολιτών στο ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 28% να δηλώνει απογοήτευση, το 22% ανασφάλεια και το 20% φόβο και μόλις με μόλις το 18% να δηλώνει σιγουριά, το 5% ελπίδα και το 1% ενθουσιασμό.

Στο ίδιο ερώτημα όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ποσοστό κυμαίνεται χαμηλότερα στο 67%, ενώ ελαφρώς χαμηλότερες είναι και οι θετικές προοπτικές με 20% συνολικά.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανασφάλειας, απογοήτευσης και φόβου συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας με 76%, ενώ στο 22% είναι οι θετικές γνώμες.

ΝΔ: Προτιμώμενος κυβερνητικός εταίρος το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, το 21% των ερωτηθέντων προτιμά συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν ως προτιμώμενοι κυβερνητικοί εταίροι η Ελληνική Λύση με 9%, η Φωνή Λογικής με 4% και η ΕΛΑΣ επίσης με 4%.

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Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 16:35
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