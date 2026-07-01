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Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:41 - 01 Ιουλ 2026

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank Α.Ε. («Alpha Bank») ανακοινώνει ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, Alpha International Holdings S.A. (ο «Αγοραστής» ή «AIH»), υπέγραψε οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd. («Altius») για την απόκτηση του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της (η «Συναλλαγή Altius»). Η εξέλιξη αυτή έπεται της ανακοίνωσης της 19ης Δεκεμβρίου 2025, με την οποία γνωστοποιήθηκε η επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για τον στρατηγικό συνδυασμό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, και αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την υλοποίησή του.

Η Altius δραστηριοποιείται στους ασφαλιστικούς κλάδους ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Τα τελευταία 11 χρόνια, η Altius υπήρξε ο αποκλειστικός εταίρος τραπεζοασφάλισης της Alpha Bank Κύπρου και η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον. Η μακροχρόνια αυτή συνεργασία έχει αποδείξει διαχρονικά τη δυναμική του μοντέλου τραπεζοασφάλισης και την ποιότητα των δραστηριοτήτων της Altius, δημιουργώντας ένα ισχυρό υπόβαθρο εμπιστοσύνης και κοινής επιτυχίας για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου της συνεργασίας, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των εργασιών και περιορίζοντας ουσιωδώς τους κινδύνους υλοποίησης και ενσωμάτωσης.

Η Συναλλαγή Altius αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal Life Insurance Public Company Ltd. («Universal») σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο (η «Ενιαία Εταιρεία»), στην οποία η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Με την ολοκλήρωσή της, η Ενιαία Εταιρεία αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας. Η συναλλαγή με τη Universal εξελίσσεται παράλληλα.

Η Συναλλαγή Altius αποτελεί το πρώτο βήμα για τον στρατηγικό συνδυασμό της Altius με την Universal Life Insurance Public Company Ltd. («Universal») σε έναν ενιαίο ασφαλιστικό όμιλο (η «Ενιαία Εταιρεία»), στην οποία η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή. Με την ολοκλήρωσή της, η Ενιαία Εταιρεία αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας. Η συναλλαγή με τη Universal εξελίσσεται παράλληλα.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Altius αναμένεται κατά το Δ΄ Τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, καθώς και της πλήρωσης των συνήθων αναβλητικών αιρέσεων. Η Alpha Bank θα ενημερώνει τους επενδυτές καταλλήλως για κάθε περαιτέρω εξέλιξη, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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