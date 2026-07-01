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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι
Ειδήσεις
11:54 - 01 Ιουλ 2026

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Ελεύθεροι αφέθηκαν, με εντολή του εισαγγελέα, οι πέντε συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση της κατάρρευσης της τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες που οδήγησαν στο πρωτοφανές περιστατικό.

Συναγερμός σήμανε την Τρίτη (30/6) το πρωί στα Κάτω Πετράλωνα, καθώς πολυκατοικία κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης 22. Πρόκειται για μία παλιά πολυκατοικία 7 διαμερισμάτων, η οποία ωστόσο κατοικείτο κανονικά και κατέρρευσε εξαιτίας οικοδομικών εργασιών σε παρακείμενο κτήριο.

Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται δύο ιδιοκτήτες του οικοπέδου, οι οποίοι είναι μηχανικοί και μέτοχοι της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευαστική επένδυση, δύο επιβλέποντες μηχανικοί, καθώς και ο εργολάβος του έργου. Οι πέντε παραμένουν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διαδικασίας, από την οποία θα κριθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν υπήρξαν παραβάσεις της πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας.

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Στο επίκεντρο το γειτονικό εργοτάξιο

Παρά το γεγονός ότι τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τις αρμόδιες αρχές και τους πραγματογνώμονες στο γειτονικό εργοτάξιο, όπου εκτελούνταν εργασίες για την ανέγερση νέας πολυώροφης οικοδομής.

Στο πλαίσιο της τεχνικής πραγματογνωμοσύνης εξετάζονται οι εργασίες εκσκαφής και κατεδάφισης που πραγματοποιούνταν στο όμορο οικόπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εκτέλεσής τους, στα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν και στην ένταση των παρεμβάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση του γειτονικού κτιρίου.

Ελέγχονται τα μέτρα προστασίας και η στατική επάρκεια

Παράλληλα, οι ειδικοί διερευνούν εάν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης και προστασίας των πρανών, καθώς και των θεμελίων της τετραώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης η στατική κατάσταση του κτιρίου πριν από το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προϋπάρχουσες φθορές ή αδυναμίες που ενδεχομένως συνέβαλαν στην εξέλιξη του περιστατικού.

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να καθορίσει εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους εμπλεκόμενους.

Τα πορίσματα της δικαστικής και τεχνικής διερεύνησης θα αποτελέσουν τη βάση για την απόδοση ενδεχόμενων ευθυνών σχετικά με την καταστροφή του κτιρίου και τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες των ενοίκων.

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