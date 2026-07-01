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Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:08 - 01 Ιουλ 2026

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank και η Mastercard ανακοινώνουν την επέκταση της πολυετούς στρατηγικής συνεργασίας τους, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους σχέση, που συνδυάζει την καινοτομία στις πληρωμές με ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, εμπειριών και προνομίων για τους πελάτες της Τράπεζας.

Η νέα συμφωνία αποτελεί το επόμενο βήμα σε μία μακροχρόνια και ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία, επιβεβαιώνοντας την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να επενδύουν στην καινοτομία, την ασφάλεια και τις ψηφιακές υπηρεσίες επόμενης γενιάς, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Eurobank θα εκδίδει κάρτες πληρωμών για ιδιώτες και επιχειρήσεις με το σήμα της Mastercard, προσφέροντας στους πελάτες της πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο αποδοχής της Mastercard, σε προηγμένες λύσεις ασφάλειας και σε σύγχρονες τεχνολογίες πληρωμών.

Η Eurobank και η Mastercard επεκτείνουν τη συνεργασία τους πέρα από τις πληρωμές, διευρύνοντας περαιτέρω το οικοσύστημα εμπειριών και προνομίων που αναπτύσσουν διαχρονικά για τους καταναλωτές. Μέσω της πλατφόρμας Priceless, οι κάτοχοι καρτών αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο εμπειριών βασισμένων στα ενδιαφέροντά τους, σε τομείς όπως η μουσική, ο κινηματογράφος, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία, σε περισσότερους από 35 προορισμούς παγκοσμίως. Αυτό περιλαμβάνει presales της Mastercard για μουσικά events υψηλής ζήτησης, καθώς και μοναδικές priceless εμπειρίες που συνδέονται με διεθνείς χορηγίες της Mastercard, όπως τα Grammy Awards στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Venice International Film Festival και τη McLaren Mastercard Formula 1 Team. Με αυτόν τον τρόπο, οι κάρτες πληρωμών παύουν να είναι απλώς ένα εργαλείο στο πορτοφόλι μας και εξελίσσονται σε ένα μέσο πρόσβασης σε υπηρεσίες και εμπειρίες που προσθέτουν πραγματική αξία στην καθημερινότητα των πελατών.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Eurobank για τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών της και την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακών υπηρεσιών, όπου οι πληρωμές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και λειτουργούν ως πύλη πρόσβασης σε νέες δυνατότητες, υπηρεσίες και προνόμια.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ανέφερε: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με τη Mastercard αποτελεί μια στρατηγική εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τη Eurobank και τους πελάτες μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία συνδυάζουμε την τεχνολογία, την καινοτομία και το διεθνές αποτύπωμα ενός παγκόσμιου ηγέτη στις πληρωμές με τη δική μας δέσμευση να προσφέρουμε ολοένα και καλύτερες εμπειρίες στους πελάτες μας. Πέρα από τις συναλλαγές, δημιουργούμε ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών, προνομίων και εμπειριών που προσφέρει ουσιαστική αξία στην καθημερινότητά τους. Με τη Mastercard επενδύουμε σε ένα μοντέλο τραπεζικής που δεν περιορίζεται στη διεκπεραίωση συναλλαγών, αλλά προσφέρει καθημερινά περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες εμπειρίες και μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη.».

Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Mastercard, δήλωσε: «Η Mastercard και η Eurobank μοιράζονται μια κοινή φιλοδοξία: να κάνουν τις πληρωμές πιο απλές, πιο ασφαλείς και πιο ανταποδοτικές. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη μακροχρόνια συνεργασία μας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια ακόμη πιο ψηφιακή οικονομία. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία και να διευρύνουμε τις δυνατότητες των ψηφιακών πληρωμών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.».

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