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Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International
Ανακοινώσεις
12:12 - 01 Ιουλ 2026

Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

Reporter.gr Newsroom
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Η Unibios ΑΕ Συμμετοχών (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις στις 30 Ιουνίου 2026, υπεγράφη συμφωνία διασυνοριακής συγχώνευσης των θυγατρικών της Watera International με έδρα το Λουξεμβούργο και Watera S.A. (εισηγμένη στο Euronext Growth Paris) (η «Συγχώνευση»). Σημειώνεται ότι σήμερα η Εταιρία κατέχει  65% των μετοχών της Watera S.A. και το 70% της Watera International, ενώ εκτιμάται μετά την συγχώνευση η Unibios θα κατέχει το 87% της WATERA S.A.

Αυτή η συναλλαγή εξυπηρετεί τον στόχο του ομίλου να απλοποιήσει και να εξορθολογήσει τη διάρθρωση του. Εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του στον τομέα της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων σε μια ενιαία δομή εισηγμένη στο Euronext Growth Paris.

Η Συγχώνευση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη και επέκταση του ομίλου. Ειδικότερα, θα αναδείξει το πραγματικό μέγεθος του ομίλου και θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης του στην διεθνή αγορά.

Βασικοί όροι της συναλλαγής

Η συναλλαγή θα συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της Watera International από την Watera S.A.

Σε αντάλλαγμα για την εισφορά όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Watera International, οι μετοχές που κατέχει η Unibios, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Watera International, θα ανταλλαγούν με νέες κοινές μετοχές της Watera S.A., σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που προβλέπεται στη συμφωνία συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη συγχώνευση εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια της Watera S.A. και της Watera International στις 30 Ιουνίου 2026. Το συμφωνητικό της συγχώνευσης υπογράφηκε την ίδια ημέρα.

Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή ορισμένο από το αρμόδιο δικαστήριο, την έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δυο συγχωνευόμενων εταιριών, η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ αναδρομικά, από λογιστική και φορολογική άποψη, από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Όμιλος UNIBIOS είναι εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέσω των θυγατρικών της, η UNIBIOS Συμμετοχών ΑΕ δραστηριοποιείται στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Νερού.

Η WATERA International SA είναι κατά 100% θυγατρική της Unibios Συμμετοχών, και μέσω της Watera Ελλάς ΑΒΕΕ, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της Επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Η Watera Ελλάς ιδρύθηκε το 1963 και είναι πρώτη αναφορικά με την εγκατεστημένη δυναμικότητα αφαλατώσεων στην Ελλάδα. Επίσης, μέσω των άλλων θυγατρικών της εταιρειών, η Watera International δραστηριοποιείται με επιτυχία, εκτός από την Ελλάδα, στην Τσεχία, Βουλγαρία και Ιταλία, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότατα στην Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Τον Ιούλιο του 2025, στον όμιλο Watera εντάχθηκε η Γαλλική εταιρεία WATERA S.A. (πρώην OSMOSUN), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Growth του Παρισιού, της οποίας η Unibios απέκτησε το 65% του μετοχικού κεφαλαίου.

H WATERA S.A. δραστηριοποιείται στην αγορά της επεξεργασίας νερού και ειδικά του σχεδιασμού και διάθεσης αφαλατώσεων χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος.

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