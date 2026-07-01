Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

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Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση που κατέγραψε τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, διατηρώντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις των κρατών-μελών με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,9% τον Ιούνιο, έναντι 4,9% τον Μάιο, σημειώνοντας αποκλιμάκωση κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση, ο ελληνικός δείκτης εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, όπου ο πληθωρισμός περιορίστηκε στο 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Η Ελλάδα παραμένει στις χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό

Η νέα μέτρηση επιβεβαιώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα έντονες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Με ποσοστό 3,9%, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Υψηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν μόνο στη Λιθουανία (5,5%), τη Βουλγαρία (5,3%), την Κροατία (4,2%) και την Κύπρο (4,0%).

Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται 1,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερες πιέσεις στο κόστος ζωής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αποκλιμάκωση στην Ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τα στοιχεία της Eurostat ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ο ετήσιος πληθωρισμός περιορίστηκε στο 2,8%, από 3,2% τον Μάιο, ενώ η αγορά ανέμενε μικρότερη αποκλιμάκωση, κοντά στο 3%.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα σταδιακής εξομάλυνσης των πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία, αν και οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν σημαντικές.

Η ενέργεια εξακολουθεί να οδηγεί τις ανατιμήσεις

Η βασική αιτία της αποκλιμάκωσης του συνολικού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη ήταν η επιβράδυνση της αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Αν και οι ενεργειακές τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, ο ρυθμός ανόδου περιορίστηκε αισθητά στο 8,7% τον Ιούνιο, έναντι 10,8% τον Μάιο.

Παρά τη μείωση του ρυθμού αύξησης, η ενέργεια παρέμεινε η σημαντικότερη πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Υπηρεσίες και τρόφιμα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις τιμές

Οι υπηρεσίες εξακολούθησαν να αποτελούν τον δεύτερο βασικό παράγοντα ενίσχυσης του πληθωρισμού, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση τιμών 3,2%, χαμηλότερη όμως από το 3,5% που είχε καταγραφεί τον Μάιο.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία τρόφιμα, αλκοολούχα ποτά και καπνικά, οι ανατιμήσεις επιβραδύνθηκαν στο 1,6%, έναντι 1,9% τον προηγούμενο μήνα, υποδηλώνοντας σταδιακή εξομάλυνση και στις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά διατήρησαν αμετάβλητο τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 0,9%.

Μειώθηκε και ο δομικός πληθωρισμός

Θετική εξέλιξη καταγράφηκε και στον δομικό πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας και των τροφίμων.

Ο δείκτης υποχώρησε στο 2,4% από 2,6% τον Μάιο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που προέβλεπαν ότι θα παρέμενε αμετάβλητος.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο δομικός πληθωρισμός αποτελεί βασικό δείκτη που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Πιο ήπιες πληθωριστικές πιέσεις στις μεγάλες οικονομίες

Οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης συνέχισαν να εμφανίζουν αισθητά χαμηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με την Ελλάδα.

Ειδικότερα:

Γερμανία: 2,4%

Γαλλία: 2,0%

Ιταλία: 3,1%

Ισπανία: 3,6%