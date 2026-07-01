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Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:19 - 01 Ιουλ 2026

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής, «η Τράπεζα») έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία από τη Sustainable Fitch για το Πρόγραμμα Πράσινων Ομολόγων Ιουνίου 2026, ενισχύοντας τον ρόλο της στη χρηματοδότηση της μετάβασης της Ελλάδας προς μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.

Η Sustainable Fitch απέδωσε στο Πρόγραμμα την αξιολόγηση «Excellent» και επιβεβαίωσε ότι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) 2025, το κορυφαίο διεθνές πρότυπο για την έκδοση πράσινων ομολόγων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκδώσει έως σήμερα τέσσερα πράσινα ομόλογα, συνολικού ύψους €2,15 δισ., αναδεικνύοντας τη σταθερή και ισχυρή δέσμευσή της στη βιωσιμότητα. Περίπου €1,2 δισ. από τα καθαρά έσοδα των εν ισχύ πράσινων ομολόγων της Τράπεζας έχουν ήδη διατεθεί σε επιλέξιμα πράσινα έργα, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικήαξιοποίησητων κεφαλαίων σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις.

Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, δήλωσε: «Ο κλιματικός κίνδυνος αποτελεί πλέον ένα πραγματικό οικονομικό ζήτημα και όχι απλώς ένα περιβαλλοντικό θέμα. Στην Ελλάδα, οι προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα διαμορφώνουν τις επενδυτικές ανάγκες στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών. Το Πρόγραμμα Πράσινων Ομολόγων μας έχει σχεδιαστεί ώστε να κινητοποιεί κεφάλαια για αυτή τη μετάβαση, υποστηρίζοντας έργα που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση της οικονομίας, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της. Η αξιολόγηση “Excellent” από τη Sustainable Fitch αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση αυτής της προσέγγισης.»

Η επικαιροποίηση του Προγράμματος Πράσινων Ομολόγων του Ιουνίου 2026 αντικατοπτρίζει τις εξελισσόμενες πρακτικές της αγοράς κεφαλαίων, τις κανονιστικές εξελίξεις και την ενισχυμένηστρατηγικήβιωσιμότητας της Τράπεζας. Το Πρόγραμμα ορίζει επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, των πράσινων κτηρίων και των καθαρών μεταφορών, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και το στόχο της Τράπεζας για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου εκπομπών έως το 2050. Το Πρόγραμμα ακόμη περιλαμβάνει σαφή δέσμευση ότι τουλάχιστον το 10% των εσόδων των ομολόγων θα κατευθύνεται σε έργα ευθυγραμμισμένα με την Ευρωπαϊκή Ταξινομία, ενώ η Τράπεζα επιδιώκει την, κατά το δυνατό, ευθυγράμμιση των χρηματοδοτούμενων περιουσιακών στοιχείων με τα Κριτήρια Σημαντικής Συνεισφοράς (Substantial Contribution Criteria) και την αρχή “Do No Significant Harm” της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να συμβάλουν σε βασικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), όπως ο Στόχος 7 για την προσιτή και καθαρή ενέργεια, μέσω της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών και της ενεργειακήςαποδοτικότητας, ο Στόχος 9 για τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές, μέσω βιώσιμων επενδύσεων, ο Στόχος 11 για τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, μέσω της προώθησης πράσινων κτηρίων και βιώσιμων λύσεων μεταφορών, καθώς και ο Στόχος 13 για τη δράση για το κλίμα, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στη βιώσιμη χρηματοδότηση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της για την περίοδο 2026–2030 που αποσκοπεί σε κερδοφόρα ανάπτυξη και στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Η αξιολόγηση «Excellent» από τη Sustainable Fitch, σε συνδυασμό με την παρουσία της Τράπεζας στην αγορά πράσινων ομολόγων, υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

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