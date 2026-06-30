Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Το ΠΑΣΟΚ, με επίσημη ανακοίνωσή του, εγκάλεσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την κριτική που άσκησε ο Νίκος Μπίστης στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τη δήλωση του τελευταίου για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου. Ο Νίκος Μπίστης με νεότερη ανάρτηση του αναφέρει ότι δεν πρόκειται για θέση της ΕΛ.Α.Σ. αλλά για προσωπική του.

Ο Νίκος Μπίστης με ανάρτηση του στο facebook τονίζει αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη τονίζοντας: «Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιμένει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής - ιδιαίτερα στα ελληνοτουρκικά- από τα « δεξιά». Τώρα ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης να λάβει τέλος η εκκρεμότητα της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου Ελλάδας. Πρόκειται για ανέξοδο παλληκαρισμό που αποσκοπεί στο χάιδεμα των παγιωμένων αντιτουρκικών ρεφλέξ . Αν όμως αυτή η στάση του ΠΑΣΟΚ συναντήσει ευήκοα ώτα στο εσωτερικό της ΝΔ ( Δένδιας) η στην περιφέρεια της ( Σαμαράς, Βελόπουλος, Καρυστινού ) τότε αυτό που μέχρι σήμερα ακουγόταν ως ανεπιθύμητη επιθυμία - όπως είναι χρόνια τώρα η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 νμ στο Αιγαίο - μπορεί να γίνει πρόβλημα του παρόντος. Όλοι εξάλλου θυμόμαστε την ευκολία με την οποία ο Κυριακος Μητσοτάκης ξέχασε ακόμα και την πολιτική του πατέρα του στο Μακεδονικό και έγινε ακραιφνής μακεδονομάχος κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών,

Μέσα σε αυτό το κλίμα δεν είναι περίεργο ότι έχει υποχωρήσει στον δημόσιο λόγο η μόνη νηφάλια και εποικοδομητική προσέγγιση που επιβάλλει να ξεκινήσει η αντιμετώπιση του σκληρού πυρήνα των εκκρεμών διαφορών με την γείτονα . Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αναζήτηση λύσεων προωθητικών και ταυτοχρόνως συμβιβαστικών. . Λύσεων βασισμένων στην win win λογική που θα συνεκτιμά και θα συμπεριλαμβάνει τα συμφέροντα και της άλλης πλευράς με δεδομένο ότι αμφότερες έχουν ερείσματα στο Διεθνές Δίκαιο και καμμία το απόλυτο δίκαιο με το μέρος της.

Μονομερείς ενέργειες που υποκρύπτουν αποκλεισμό η παράκαμψη του άλλου από διευθετήσεις στο ενεργειακό πεδίο δεν θα προχωρήσουν. Και η εξέλιξη του πολέμου στον Κόλπο θα έπρεπε να έπεισε διάφορους πολεμοχαρείς αναλυτές ότι η ανεπιφύλακτη προσχώρηση της Ελλάδας και της Κύπρου στον αξονα ΗΠΑ Ισραήλ ( Τραμπ Νετανιάχου δηλαδή ) δεν ήταν τόσο καλή ιδέα όσο διαφημίστηκε αρχικά. Αντιθέτως η αρχικά εμφανιζόμενη - στον ελληνικό τύπο και στους αναλυτές και διεθνολόγους της ΝΔ και όχι μόνο- απομονωμένη Τουρκία διαδραμάτισε ουσιαστικό μεσολαβητικό ρόλο , εδραιώνοντας την θέση της ως περιφερειακή δύναμη. Και τώρα θα τρέχουμε να μικρύνουμε την αξία του δώρου που θα κάνει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Η να παρακαλέσουμε και για το δικό μας αντίδωρο. Και ο φαύλος κύκλος καλά θα κρατεί».

ΠΑΣΟΚ: Είναι επίσημη θέση του κόμματος ΕΛΑΣ ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Ελλάδας;

Λίγο αργότερα το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη ανέφερε σε ανακοίνωση του προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα: «Ο κ. Νίκος Μπίστης, που εμφανίζεται επίσημα πια στα τηλεοπτικά κανάλια ως στέλεχος του κόμματος ΕΛΑΣ, με ανάρτηση του επικρίνει το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί ασκούν κριτική στην κυβέρνηση στα εθνικά θέματα και ζητούν χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.

Μάλιστα φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίζει «μονομερή ενέργεια» την υλοποίηση ενός έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Είναι επίσημη θέση του κόμματος ΕΛΑΣ ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Κύπρου-Ελλάδας ή ότι το έργο αυτό τελεί υπό την έγκριση ή την άδεια τρίτης χώρας και δη της Τουρκίας;

Ποιες είναι οι win win λύσεις στις οποίες αναφέρεται το στέλεχος του κόμματος ΕΛΑΣ;

Αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός για τον οποίο μιλά ο κ. Τσίπρας;».

Μπίστης: Οι επίσημες θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. εκφράζονται από τα όργανα της – Δεν ανήκω σε αυτά

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νίκου Μπίστη, ο οποίος με νεότερη ανάρτηση του τονίζει ότι πρόκειται για προσωπικές του απόψεις και όχι για θέσεις της ΕΛ.Α.Σ, μιας και δεν ανήκει στα όργανα της.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Μπίστη αναφέρει:

«Το ΠΑΣΟΚ με επίσημη ανακοίνωση του κόμματος εγκαλεί την ΕΛΑΣ για την κριτική που άσκησα σε ανάρτηση μου στο Facebook στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή την δήλωση του για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, Η απάντηση μου :

1 Οι θέσεις μου για την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σταθερές και αναλλοίωτες χρόνια τώρα. Από την εποχή της Ανανεωτικής Αριστεράς, του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτές τις θέσεις στήριξα την Συμφωνία των Πρεσπών την οποία το ΠΑΣΟΚ καταπολέμησε και ακόμα να επανορθώσει. Με βάση αυτές κρίνω πολιτικά την θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. .

2 Οι επίσημες θέσεις της ΕΛΑΣ εκφράζονται από τα όργανα και τους τομεάρχες του κόμματος. Δεν ανήκω σε αυτά.

3 Είναι γνωστό εδώ και καιρό ότι υποστηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα και θα στηρίξω την ΕΛΑΣ στην προσπάθεια να αλλάξει ρότα η χώρα. Και ταυτοχρόνως θα υποστηρίζω τις απόψεις μου με τις οποίες πορεύτηκα χρόνια τώρα».

{https://www.facebook.com/nicosmbistis?fref=nf&ref=embed_post}