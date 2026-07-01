Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αναμένεται να επιστρέψει σε συνθήκες υπερπροσφοράς, καθώς εξομαλύνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και αποκαθίσταται η ομαλή διέλευση των δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs.

Η συνεπικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της επενδυτικής τράπεζας, Samantha Dart, ανέφερε στο Bloomberg Television ότι, παρά τη σημαντική ζήτηση που θα δημιουργήσει η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου (SPR), η αγορά θα συνεχίσει να εμφανίζει πλεόνασμα.

Όπως εκτίμησε, η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων θα απορροφήσει λίγο περισσότερο από 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ωστόσο η συνολική υπερπροσφορά αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως το επόμενο έτος.

Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται μετά την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επαναφορά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να επιστρέψουν στα προ της κρίσης επίπεδα. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι ροές μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος θα έχουν πλήρως ομαλοποιηθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Παράλληλα, η Samantha Dart σημείωσε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται περισσότερο προβληματισμένες για τη σαφήνεια του ρυθμιστικού πλαισίου και των κυρώσεων παρά για το ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης, τα οποία –όπως ανέφερε– δεν θα είχαν ουσιαστική επίδραση στο ενεργειακό κόστος.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Morgan Stanley, η οποία έχει αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου, εκτιμώντας ότι η αγορά επιστρέφει σταδιακά σε περιβάλλον πλεονάζουσας προσφοράς.

Την Τετάρτη, το Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 73 δολάρια το βαρέλι, έχοντας απομακρυνθεί σημαντικά από τα επίπεδα άνω των 126 δολαρίων που είχε αγγίξει κατά την κορύφωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.