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Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήρια
10:41 - 01 Ιουλ 2026

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,60%, κλείνοντας σε ιστορικά υψηλά στις 70.486 μονάδες. Ο CSI 300 της Κίνας σημείωσε κέρδη 0,44% στις 4.112,45 μονάδες, ενώ ο SZSE Component υποχώρησε κατά 0,53% στις 16.119,17 μονάδες.

Παράλληλα, ο ASP της Αυστραλίας έκλεισε με ζημιές 0,64% στις 8.722,9 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε πτωτικά κατά 0,63% στις 22.881,02 μονάδες, ο Kopsi της Νότιας Κορέας βυθίστηκε κατά 2,04% στις 8.303,41 μονάδες και ο Nifty της Ινδίας κινήθηκε ανοδικά 0,63% στις 24.014 μονάδες.

Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια κινούνται πτωτικά στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Ο γερμανικός DAX υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,03% στις 24.970,43 μονάδες, ο FTSE 100 της Βρετανίας καταγράφει ήπιες απώλειες 0,01% στις 10.497,56 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,62% στις 8.352,03 μονάδες.

Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 0,68% στις 51.328,5 μονάδες, ο ισπανικός IBEX αποδυναμώνεται 0,68% στις 19.326,16 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει βουτιά 0,69% στις 9.069,37 μονάδες.

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