ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:43 - 01 Ιουλ 2026

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων ολοκλήρωσε κατασκευαστικά ο ΑΔΜΗΕ, έργο που ενσωματώνει τα νησιά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο στο ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα, μέσω Αττικής.

Πρόκειται για την τέταρτη και τελευταία φάση του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων, μέσω της οποίας -από το 2018 και έπειτα- έχουν επίσης διασυνδεθεί άμεσα στην υψηλή τάση τα νησιά Πάρος, Μύκονος, Σύρος, Νάξος και έχουν αναβαθμιστεί οι υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου.

Η διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε με υποβρύχια και υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης 150 kV, μήκους περίπου 294 χλμ. Τα υποβρύχια καλώδια ποντίστηκαν σε μέγιστο βάθος άνω των 500 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ, στο πλαίσιο του έργου, ο ΑΔΜΗΕ κατασκεύασε 4 πλήρως ψηφιοποιημένους υποσταθμούς κλειστού τύπου (GIS), για τη σύνδεση των ηλεκτρικών καλωδίων με τα τοπικά δίκτυα διανομής των νησιών. Στη Σαντορίνη, εγκαταστάθηκε επίσης σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC), μία υποδομή ειδικά σχεδιασμένη για τη διατήρηση της ευστάθειας τάσης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του διασυνδεδεμένου δικτύου στις νότιες Κυκλάδες.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νοτίων Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 385,7 εκατ. ευρώ είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή θωράκιση των νησιών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής ζήτησης που καταγράφεται τους θερινούς μήνες λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών, το έργο εισέρχεται πλέον στην τελική φάση δοκιμών και ελέγχων. Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υφιστάμενων διασυνδέσεων, οι νέες γραμμές θα ενταχθούν σταδιακά στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ξεκινώντας από τη Σαντορίνη, λαμβάνοντας υπόψη και την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Η πλήρης ηλέκτριση του συνόλου της διασύνδεσης θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση πολλών νησιών, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ηπειρωτικό δίκτυο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Η παύση λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, προσφέρει επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για το οικοσύστημα του Αιγαίου λόγω της μείωσης των εκπομπών CO2 καθώς και εξοικονόμηση για τους καταναλωτές όλης της χώρας, λόγω της ελάφρυνσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Το έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση ως "γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας" και η κατασκευή του χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους, ύψους 164,5 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Στη χρηματοδότηση του έργου συμμετέχει επίσης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω απευθείας δανειακής σύμβασης 157 εκατ. ευρώ που έχει συνάψει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και μέσω δεύτερης δανειακής σύμβασης ύψους 108,44 εκατ.ευρώ η οποία υποστηρίχθηκε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σαντορίνη: Η κλιματική κρίση «στεγνώνει» τα ιστορικά αμπέλια – Αγώνας δρόμου για να σωθεί το Ασύρτικο
Περιβάλλον

Σαντορίνη: Η κλιματική κρίση «στεγνώνει» τα ιστορικά αμπέλια – Αγώνας δρόμου για να σωθεί το Ασύρτικο

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πρέπει να ολοκληρωθεί

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεχνικό και σύνθετο ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας - Ατυχές να «αξιοποιείται» στην πολιτική αντιπαράθεση
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Τεχνικό και σύνθετο ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας - Ατυχές να «αξιοποιείται» στην πολιτική αντιπαράθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

Ειδήσεις
01/07/2026 - 12:31

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:30

Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:29

Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς

Πολιτική
01/07/2026 - 12:22

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αούν: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στον Λίβανο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 12:19

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:15

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 12:12

Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

Πολιτική
01/07/2026 - 12:06

Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:54

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 11:43

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:41

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 11:36

Intracom Defense: Υπογράφει σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR

Πολιτική
01/07/2026 - 11:31

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:27

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Σοβαρά τραυματισμένη 70χρονη, σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Αναλύσεις
01/07/2026 - 11:24

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:08

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια

Πολιτική
01/07/2026 - 11:04

Βολές Γερουλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης: Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Κάναμε δουλειά «ντετέκτιβ» για να βρούμε τα στοιχεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 10:51

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 10:41

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 10:26

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/07/2026 - 10:15

ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 10:00

Χρηματιστήριο: Στο προσκήνιο οι αυξήσεις κεφαλαίου και η ανθεκτικότητα της αγοράς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/07/2026 - 09:56

Το νέο XPENG P7+ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
01/07/2026 - 09:50

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 09:48

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η αύξηση κεφαλαίου – Αντλήθηκαν €659,3 εκατ.

Πολιτική
01/07/2026 - 09:35

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:20

Ελληνική Πτηνοτροφία: Η Πίνδος απλώνει χέρι συνεργασίας στην Άρτα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:10

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ