Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι προσέγγισαν εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ναυτιλιακές αρχές μετά από περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε περίπου 76 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού Balhaf, στην Υεμένη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του UK Maritime Trade Operations (UKMTO), ο υπεύθυνος ασφαλείας του πλοίου ενημέρωσε ότι εμπορικό σκάφος προσεγγίστηκε από αρκετά μικρά πλωτά μέσα, στα οποία επέβαιναν ένοπλοι με ελαφρύ οπλισμό.

Το πλήρωμα ενεργοποίησε άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, μεταβαίνοντας στον ειδικά διαμορφωμένο προστατευμένο χώρο (citadel). Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και όλοι οι ναυτικοί εκτιμάται ότι είναι ασφαλείς.

Την ίδια ώρα, ο πλοίαρχος άλλου εμπορικού πλοίου που έπλεε στην ίδια θαλάσσια περιοχή ανέφερε μέσω του καναλιού 16 του VHF ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί από ελαφρά όπλα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί έως τώρα από τις αρμόδιες αρχές.

Το UKMTO γνωστοποίησε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί και να διερευνά το συμβάν, καλώντας παράλληλα όλα τα πλοία που κινούνται στην περιοχή να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.