Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Και αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα και κόψει κάποιο υπολογίσιμο ποσοστό από τον Μητσοτάκη - με τις σιωπηλές ευλογίες του Καραμανλή - ο Μητσοτάκης δεν θα χρειαστεί καν να απευθυνθεί σε κάποιο άλλο κόμμα για να φτιάξει κυβέρνηση.
Η άρνηση όλων είναι δεδομένη.
Ο Τσίπρας, αν είναι δεύτερο κόμμα όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα περιμένει να εκλεγεί στην κυβέρνηση την επόμενη φορά, ο Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι δεν συνεργάζεται με τη δεξιά, ο Σαμαράς αποκλείεται να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, συνεπώς δεν μένουν περιθώρια συνεργασίας.
Όλοι, λοιπόν, σκέφτονται τώρα πώς θα διαχειριστούν την ακυβερνησία και πόσο αντέχει η χώρα να την τραβήξουν χρονικά.