Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Τα σενάρια ακυβερνησίας, περισσότερο από τα σενάρια διακυβέρνησης, εξετάζουν τα επιτελεία όλων των κομμάτων καθώς δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές και αφού όλοι αρνούνται οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας.

Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Και αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα και κόψει κάποιο υπολογίσιμο ποσοστό από τον Μητσοτάκη - με τις σιωπηλές ευλογίες του Καραμανλή - ο Μητσοτάκης δεν θα χρειαστεί καν να απευθυνθεί σε κάποιο άλλο κόμμα για να φτιάξει κυβέρνηση.

Η άρνηση όλων είναι δεδομένη.

Ο Τσίπρας, αν είναι δεύτερο κόμμα όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα περιμένει να εκλεγεί στην κυβέρνηση την επόμενη φορά, ο Ανδρουλάκης έχει δηλώσει ότι δεν συνεργάζεται με τη δεξιά, ο Σαμαράς αποκλείεται να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, συνεπώς δεν μένουν περιθώρια συνεργασίας.

Όλοι, λοιπόν, σκέφτονται τώρα πώς θα διαχειριστούν την ακυβερνησία και πόσο αντέχει η χώρα να την τραβήξουν χρονικά.