Ξεκάθαρη, για μια ακόμη χρονιά, ήταν η συμβολή της 9ης Athens International Tourism & Culture Expo 2022 στον εισερχόμενο τουρισμό, η οποία έκλεισε τις πύλες της με μεγάλη επιτυχία.

Η τελετή των εγκαινίων της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε από τον υπ. Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια, τον αναπληρωτή υπ. Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και τη γεν. γραμματέα του Υπ. Τουρισμού κα Ολυμπία Αναστασοπούλου παρουσία πολλών περιφερειαρχών και δημάρχων.

Με 100 κορυφαίους διεθνείς Hosted Buyers από 30 και πλέον χώρες και 150 εκθέτες από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και την Ινδονησία η 9η Athens International Tourism & Culture Expo κάλυψε όλους τους κλάδους του τουρισμού και ικανοποίησε πλήρως τις ζητήσεις των Hosted Buyers.

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των Β2Β meetings, επιφάνειας 600 τμ., οι Hosted Buyers πραγματοποίησαν περισσότερα από 3.300 επιτυχημένα B2B meetings με τους εκθέτες ενώ ήδη από τη πρώτη μέρα άρχισε να φαίνεται το θετικότατο κλίμα για την υπογραφή διεθνών συνεργασιών για τον εισερχόμενο τουρισμό του 2023.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας των Β2Β ήταν το γεγονός ότι οι Buyers ήρθαν στην έκθεση με έτοιμα πολλά και σημαντικά προγράμματα τουρισμού, συνέδρια και incentives για την Ελλάδα για το 2023 και τη δεύτερη μέρα των συναντήσεών τους με τους εκθέτες κλείστηκαν πολλές νέες συνεργασίες ενώ θα ακολουθήσουν και πάρα πολλές άλλες.

Μεγάλο επίσης ήταν το ενδιαφέρον από τους 3.500 επαγγελματίες επισκέπτες της έκθεσης που συναντήθηκαν με τους εκθέτες για νέες συνεργασίες.

Η έκθεση με όλους τους συμμετέχοντες εκθέτες, hosted buyers και επισκέπτες απέδειξε ότι είναι η μεγαλύτερη και πλέον επιτυχημένη διεθνής έκθεση τουρισμού στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή εκθετών, εταιρειών από όλους τους κλάδους τουρισμού, Περιφερειών και Δήμων που ανέδειξαν τους τουριστικούς προορισμούς τους, και η ποιότητα των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών τους, ικανοποίησαν τους Hosted Buyers διότι μπόρεσαν, μέσω της Έκθεσης, να γνωρίσουν νέες περιοχές και να καλύψουν όλες τις όλες ανάγκες τους.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, χορηγός της Έκθεσης, προσέφερε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και γεύματα με τους σπουδαστές του στους Hosted Buyers προβάλλοντας την Ελληνική Γαστρονομία και βραβεύτηκε από την γεν. γραμματέα του Υπ. Τουρισμού κα Ολυμπία Αναστασοπούλου.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους συμμετέχοντες εκθέτες που για 9η χρονιά συμμετέχουν και στηρίζουν την έκθεση, τους Hosted Buyers και τους επισκέπτες που συμμετείχαν και συνέβαλαν στη μεγάλη επιτυχία της έκθεσης.

Ακόμα ευχαριστούν θερμά το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια Αττικής και τον ΣΕΤΕ που έθεσαν την Έκθεση υπό την αιγίδα τους και φυσικά τον ΕΟΤ για την δυναμική στήριξη του στην Έκθεση για μια ακόμη χρονιά.

Επίσης ευχαριστούν τους χορηγούς τους: Eurobank, Revival, AIA, Athens Insiders, Athens Walking Tours, Kleesto, Radisson Blu Park Hotel, Ilisia Hotel, About Net, Novotel, Ibis Styles, The Golden Age Hotel, Chauffeur Greece, Brown Hotels, Dimello & ΙΕΚ Δέλτα, καθώς και τους χορηγούς επικοινωνίας της Έκθεσης: Tornos News, GTP, TravelDailyNews, MICE & TOURISM Around The World, Impressive, Hellas Tour, Travel & Hospitality Outlook Tech, Skywalker & Stentoras.