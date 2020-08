Capital Product Partners: Αυξημένη κερδοφορία το δεύτερο τρίμηνο

Καθαρά κέρδη ύψους 8,7 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε η Capital Product Partners, συμφερόντων του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 έναντι κερδών 8 εκατ. δολαρίων για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 36,6 εκατ. δολάρια από 27,4 εκατ. δολάρια πέρυσι. H αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του μεγέθους των πλοίων του στόλου, μετά την απόκτηση τριών containerships χωρητικότητας 10.000 TEUs τον Ιανουάριο του 2020. Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από το γεγονός ότι το M/V Akadimos βρέθηκε εκτός μίσθωσης, λόγω ειδικής επιθεώρησης στην οποία υπεβλήθη και από την ολοκλήρωση της ειδικής επιθεώρησης για το M/V Archimidis και την εγκατάσταση scrubbers σε αυτό.

Η ναυτιλιακή αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,10 δολάρια ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Αναχρηματοδότηση τριών containerships

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας αναχρηματοδότησης τριών containerships του στόλου της, χωρητικότητας 9.000 TEU.

Η συμφωνία, συνολικού ύψους 155,4 εκατ. δολαρίων, με την ICBC Financial Leasing Co. αφορά το sale and leaseback των τριών πλοίων (CMA CGM Amazon, CMA CGM Uruguay και CMA CGM Magdalen), τα οποία είχαν υποθηκευτεί στο πλαίσιο συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης του 2017.

Το ποσό αποπληρωμής στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης ανέρχεται σε 116,5 εκατ. δολάρια και ως εκ τούτου η αναχρηματοδότηση δημιουργεί επιπλέον ρευστότητα ύψους 38,8 εκατ. δολάρια για την εταιρεία.

Προοπτικές της αγοράς

Όπως επισημαίνει η Capital Product Partners, η επίδραση της πανδημίας στα containerships αξιολογείται διαρκώς. Από τη μία, οι αναλυτές τώρα αναμένουν μείωση της τάξεως του 7,2% στη ζήτηση για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το 2020, συγκριτικά με την αρχική εκτίμηση για πτώση που θα ξεπερνούσε το 10%, αλλά από την άλλη, έχει μειωθεί η αναμενόμενη ανάκαμψη για το 2021 από το 9,3% στο 6,8%. Τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τα κράτη προσπαθούν να ανοίξουν τις οικονομίες τους, αλλά και οι ανησυχίες για αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων και τη μείωση των εφοδιαστικών αλυσίδων ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκ νέου αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεων για την επόμενη χρονιά.

O CEO της ναυτιλιακής, Τζέρι Καλογηράτος σχολίασε τα εξής: «Η ναυλαγορά των containerships έχει υποχωρήσει σημαντικά στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2020, με τα συμβόλαια του Μαΐου να διαπραγματεύονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές, συγκριτικά με τις προσδοκίες μας στην αρχή του έτους. Παρότι από τότε παρατηρείται μία βελτιωμένη κατάσταση, η αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία και η επανεμφάνιση κρουσμάτων σε διαφορετικές περιοχές, καταδεικνύει ότι αναμένεται έντονη μεταβλητότητα για την παγκόσμια οικονομία».