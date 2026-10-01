Η Ελλάδα στο DNA της Celestyal – Νέοι προορισμοί και μήνυμα για σταθερούς κανόνες στην κρουαζιέρα

Με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα, περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου της στη Μεσόγειο και σαφές μήνυμα για την ανάγκη σταθερού και μακροπρόθεσμου πλαισίου ανάπτυξης της κρουαζιέρας, συμμετείχε η Celestyal στο 9ο Συνέδριο Υποδομών–Μεταφορών (ITC 2026), που πραγματοποιήθηκε στις 28–30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Ο Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, καπ. Γιώργος Κουμπενάς, συμμετείχε στο πάνελ «Η ανασυγκρότηση της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας: Ο κρίσιμος ρόλος ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας, λιμένων και ναυπηγείων», αναδεικνύοντας τόσο τη δυναμική της ελληνικής κρουαζιέρας όσο και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου αυτή να παραμείνει ανταγωνιστική τα επόμενα χρόνια.

Ελλάδα: Όχι μόνο προορισμός, αλλά μέρος της επιχειρησιακής ταυτότητας της Celestyal

Για τη Celestyal, η επιλογή της Ελλάδας δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη διεθνή απήχηση του ελληνικού τουριστικού brand ή με τις προτιμήσεις των επισκεπτών της. Η χώρα αποτελεί διαχρονικά τον επιχειρησιακό πυρήνα και μέρος της ταυτότητας της εταιρείας.

Η Celestyal διατηρεί την παγκόσμια έδρα της στην Ελλάδα, πραγματοποιεί σημαντικό μέρος της ναυπηγοεπισκευαστικής της δραστηριότητας σε ελληνικά ναυπηγεία και συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ελληνικών επιχειρήσεων και προμηθευτών για τις ανάγκες του στόλου και της λειτουργίας της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επένδυση ύψους €22 εκατ. για την αναβάθμιση του Celestyal Discovery, σημαντικό μέρος της οποίας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, τεχνικών και προμηθευτών.

Το ίδιο αποτύπωμα αντανακλάται στην καθημερινή λειτουργία των πλοίων, από την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών έως την ελληνική γαστρονομία και τα προϊόντα που εντάσσονται στην εμπειρία του επισκέπτη – περισσότεροι από 80.000 κωδικοί ελληνικών προϊόντων –, δημιουργώντας μια ευρύτερη αλυσίδα αξίας για την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει το αποτύπωμα της κρουαζιέρας πέρα από τους ήδη καθιερωμένους προορισμούς, συμβάλλοντας στη διασπορά της τουριστικής κίνησης και του οικονομικού οφέλους σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2026 εντάχθηκε σε εβδομαδιαία βάση στο πρόγραμμα της Celestyal ο Άγιος Νικόλαος και επανεντάχθηκε η Ρόδος, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και προσθέτοντας περισσότερες επιλογές πέρα από τους προορισμούς υψηλής συγκέντρωσης επισκεπτών. Παράλληλα, η Celestyal διατηρεί ισχυρή παρουσία στο Ιόνιο και την Αδριατική, με δρομολόγια που περιλαμβάνουν προορισμούς όπως η Κέρκυρα, το Κατάκολο, το Κότορ, διευρύνοντας περαιτέρω το ελληνικό και περιφερειακό αποτύπωμά της.

Η στρατηγική αυτή συνεχίζεται και το 2027, με τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο να εντάσσονται στον χειμερινό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου, παράλληλα με νέες διαδρομές που συνδέουν την Αθήνα με τη Δυτική Μεσόγειο και προορισμούς έως τη Λισαβόνα.

125.000 επιβάτες και περίπου 650.000 επισκέψεις επιβατών το 2025

Η ισχυρή σχέση της Celestyal με την Ελλάδα αποτυπώνεται και στα μεγέθη της δραστηριότητάς της. Το 2025 η εταιρεία μετέφερε περίπου 125.000 επιβάτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά περίπου 650.000 επισκέψεις, ενώ και το 2026 η δραστηριότητα κινείται σε αντίστοιχα επίπεδα, παρά τις επιπτώσεις που προκάλεσαν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν παράλληλα την εταιρεία στην περαιτέρω αναδιαμόρφωση του προγράμματός της, με μεγαλύτερη έμφαση στη Μεσόγειο. Για το 2027, η Celestyal διευρύνει την παρουσία της τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας νέες συνδέσεις και εντάσσοντας περισσότερους ελληνικούς προορισμούς στο δίκτυό της.

«Η ζήτηση δεν αρκεί χωρίς σταθερό πλαίσιο και κατάλληλες υποδομές»

Ο καπ. Γιώργος Κουμπενάς υπογράμμισε ότι η ισχυρή δυναμική της κρουαζιέρας στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς ο κλάδος λειτουργεί πλέον σε ένα περιβάλλον σημαντικά αυξημένου κόστους, νέων ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών απαιτήσεων και πρόσθετων επιβαρύνσεων.

«Η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς έναν προορισμό για τη Celestyal. Είναι η βάση μας, μέρος της ταυτότητας και του DNA μας και ένας τόπος στον οποίο επενδύουμε διαχρονικά — στα πλοία μας, στις συνεργασίες μας, στους προορισμούς και στις τοπικές κοινωνίες. Η δυναμική της ελληνικής κρουαζιέρας είναι ισχυρή. Για να μπορέσει, όμως, να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου, χρειάζεται σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τις κατάλληλες λιμενικές υποδομές», ανέφερε.

Όπως επισήμανε, το επιχειρησιακό περιβάλλον έχει γίνει σημαντικά πιο απαιτητικό, καθώς στο αυξημένο κόστος καυσίμων και λειτουργίας προστίθενται οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ETS και FuelEU Maritime, το τέλος κρουαζιέρας και οι επιμέρους λιμενικές επιβαρύνσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ζήτημα της προβλεψιμότητας των αποφάσεων που επηρεάζουν τον κλάδο, σημειώνοντας ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας σχεδιάζουν τα προγράμματά τους χρόνια νωρίτερα και, κατά συνέπεια, χρειάζονται σαφείς και σταθερούς όρους προκειμένου να προγραμματίσουν επενδύσεις, δρομολόγια και δυναμικότητα.

Το τέλος κρουαζιέρας και το ερώτημα των υποδομών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις λιμενικές υποδομές, θέτοντας το ερώτημα της ανταποδοτικότητας των νέων επιβαρύνσεων για τον κλάδο.

Όπως σημείωσε, σημαντικό μέρος της κρουαζιέρας στην Ελλάδα εξακολουθεί να εξυπηρετείται μέσω αγκυροβολίων, ενώ αρκετοί προορισμοί δεν διαθέτουν ακόμη τις υποδομές που απαιτεί η σύγχρονη κρουαζιέρα. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του τέλους κρουαζιέρας θα πρέπει να συνοδεύεται από ορατή επανεπένδυση σε υποδομές και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών και τη λειτουργία των λιμένων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κρίσιμη την ύπαρξη σαφών και μακροπρόθεσμων Master Plans, ώστε οι λιμένες να μπορούν να σχεδιάζουν με συνέπεια τις επενδύσεις τους και οι εταιρείες κρουαζιέρας να γνωρίζουν εγκαίρως ποιες δυνατότητες θα προσφέρει κάθε προορισμός.

Για τις προοπτικές του κλάδου το 2027, ο καπτ. Κουμπενάς σημείωσε ότι δεν αποκλείεται μια ήπια προσαρμογή της συνολικής κίνησης, σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προορισμός κρουαζιέρας, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε περαιτέρω ανάπτυξη, εφόσον συνοδευτούν από τις αναγκαίες υποδομές και ένα συνεκτικό, σταθερό πλαίσιο πολιτικής.