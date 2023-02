Στα Άδανα έφτασε λίγο μετά τις 9:00 π.μ. της Κυριακής (12/2) ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, τον οποίο υποδέχτηκε ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Αφήνοντας πίσω τους τις δύσκολες σχέσεις των περασμένων μηνών, οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν έναν εναγκαλισμό μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες και στη συνέχεια είπαν ιδιωτικά τις πρώτες τους κουβέντες σε μια συνάντηση περίπου μισής ώρας.

Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πρώτος Ευρωπαίος υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται την Τουρκία μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου και ο δεύτερος γενικότερα -ο πρώτος ήταν χθες ο ΥΠΕΞ του Αζερμπαϊτζάν- δείχνοντας έτσι την έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας στην δυσκολότερη ώρα της γειτονικής χώρας.

Η επίσκεψη Δένδια στην Τουρκία ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών νωρίς το πρωί της Κυριακής. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επισκέπτεται σήμερα, Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023, την Τουρκία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον Τούρκο ομόλογό του, Mevlüt Çavuşoğlu, καθ΄ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του, θα συναντηθεί με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής βοηθείας, η οποία επιχειρεί στις περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές από τους πρόσφατους σεισμούς.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αντιόχεια και θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες αφορούν στην προσπάθεια απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και για τις ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης θα εξετασθούν και τρόποι περαιτέρω συνδρομής της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών των σεισμών.

Σημειώνουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει δώσει οδηγίες στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας στη Γενεύη να προβεί σε ενέργειες ώστε να δοθεί έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) σε Τουρκία και Συρία.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, έχει αναλάβει τον συντονισμό των φορέων και των ιδιωτών, οι οποίοι επιθυμούν να συνδράμουν στις ενέργειες συλλογής ανθρωπιστικής βοήθειας για τις πληγείσες περιοχές σε Τουρκία και Συρία.

Άκαρπες οι έρευνες της ΕΜΑΚ σε ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια

Άκαρπες απέβησαν οι ενέργειες της ελληνικής διασωστικής αποστολής για τον εντοπισμό αγνοουμένων στα ερείπια κτιρίου στην Αντιόχεια.

Λίγο πριν τις 7 το πρωί οι Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ ολοκλήρωσαν τις έρευνες τους και αποχώρησαν από το σημείο, όπου συνεχίζουν πλέον τα τουρκικά συνεργεία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αποστολή παρέμεινε για περισσότερες από 14 ώρες στο σημείο που τους είχε υποδεχθεί έπειτα μάλιστα και από παράκληση συγγενών των αγνοουμένων.

Συγκεκριμένα, από το μεσημέρι του Σαββάτου και όλο το βράδυ η αποστολή με τη χρήση γεωφώνων, διασωστικών σκυλιών και θερμικής κάμερας επιχειρούσε στα συντρίμμια κτιρίου που βρισκόταν περίπου 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αντιόχειας.

Ειδικότερα, από πλευράς της ελληνικής αποστολής, επιχειρούσαν 25 διασώστες από την 1η και 2η ΕΜΑΚ, ένας σκύλος και 5 άτομα ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ.