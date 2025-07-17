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ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση του Γ.Δ. στην περιοχή των 1968-1973 μονάδων
Αναλύσεις
09:34 - 17 Ιουλ 2025

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση του Γ.Δ. στην περιοχή των 1968-1973 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,12% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1958,56 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 227,4 εκ. ευρώ.  

Οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1952 μονάδων στο ξεκίνημα για να ακολουθήσει με την ολοκλήρωσης της 1ης ώρας και το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 1967 μονάδων.

Η συνέχεια της συνεδρίασης αναλώθηκε σε αψιμαχίες μεταξύ πωλητών και αγοραστών με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να καταγράφει οριακές απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,406% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται μάλλον πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,21%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-0,32%) να υποαποδίδει αλλά την Εθνική (+0,60%) να διαφοροποιείται.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (-1,87%), η ΕΥΔΑΠ (-0,85%), ο ΟΠΑΠ (-0,92%), η Cenergy (-1,31%), ο Τιτάν (-1,73%), η Lamda (-1,52%), η ΕΛΧΑ (-2,08%), η Optima (-3,27%), η Κύπρου (-1,23%) και η Aegean (-0,47%) και η ΔΕΗ (-0,48%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,67%), η ΜΟΗ (-2,46%), το Jumbo (+1,66%) αλλά και ο Φουρλής (+0,68%), η Intertech (+5,71%), η Alter Ego Media (+4,11%) και η Ευρώπη Holdings (+2,11%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση.

Απολογιστικά, 36 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 75 εκείνων που υποχώρησαν.

Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες Pepsico, Travellers Companies, U.S. Bancorp και Netflix ανακοινώνουν τα μεγέθη τους για το 2ο τρίμηνο, ενώ στην Ευρώπη η Eurostat ανακοινώνει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου.

Παραμένει η εκτίμηση για πλησιέστερη αντίσταση στην περιοχή των 1968-1973 μονάδων του Γ.Δ.

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