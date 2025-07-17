Εκπτώσεις φόρου για την άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου

«Κούρεμα» φορολογητέου εισοδήματος θα έχουν όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με βάση διάταξη που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Στο πλαίσιο αυτό όσες επιχειρήσεις κάνουν δήλωση πρόθεσης χρήσης του νέου συστήματος το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής θα κερδίσουν το σχετικό "φορομπόνους".

Αναλυτικά, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις», με το οποίο θεσμοθετείται η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για όλες τις επιχειρήσεις που υπάγονται στον ν. 4308/2014, θεσμοθετούνται μια σειρά από φορολογικές εκπτώσεις για όσους και όσες υιοθετήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση πριν γίνει υποχρεωτική. Συγκεκριμένα:

· Η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού θα μπορεί να εκπέσει στο 100% του κόστους στο έτος κτήσης, αλλά και ένα επιπλέον 100% ως προσαύξηση, μειώνοντας ουσιαστικά το φορολογητέο εισόδημα.

· Αντίστοιχα, η δαπάνη για την παραγωγή, αποστολή και αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση με 100% προσαύξηση για το πρώτο έτος εφαρμογής.

Ουσιαστικά, έτσι, τα ποσά για την υιοθέτηση των όλων διαδικασιών, που ειδικά για μια ΜμΕ δεν είναι εκατατφρόνητα καθώς είθισται να συνεργάζονται με παρόχους, εκπίπτουν και "κουρεύουν" φορολογητέο εισόδημα.

Ουσιαστικά η κινητροδότηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια για προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο επιχειρείν και των συναλλαγών, κάτι που εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά και δυνατότητα άμεσων ελέγχων από τη φορολογική διοίκηση, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Πού εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Να σημειωθεί ότι η νέα υποχρέωση καλύπτει τιμολόγια που εκδίδονται:

· για πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα,

· για εξαγωγές εκτός Ε.Ε.,

· για συναλλαγές με το Δημόσιο και τη Γενική Κυβέρνηση.

Από την έναρξη ισχύος και μετά, τα παραστατικά για τις παραπάνω συναλλαγές θα πρέπει να εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και να αποστέλλονται είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ), είτε μέσα από την Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης της ΑΑΔΕ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της υποχρεωτικής τιμολόγησης θα οριστικοποιηθεί με υπουργικές αποφάσεις το επόμενο διάστημα, που θα καθορίζουν τις ακριβείς ημερομηνίες, εξαιρέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες.