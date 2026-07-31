Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

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Εβδομάδα αποτελεσμάτων εξαμήνου (ΤΙΤΑΝ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΕΧΑΕ κα) η τρέχουσα αλλά παράλληλα και εβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ να κλείνει για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες και να αφήνει πίσω - ελπίζουμε οριστικά - την υπερδεκαετή κρίση που εκτός από τον πυρήνα της κοινωνίας χτύπησε και το ελληνικό χρηματιστήριο.

Τραπεζοκεντρική - αλλά όχι μόνο - η νέα άνοδος στο Euronext Athens με τα κέρδη εξαμήνου των τραπεζών (ΕΥΡΩΒ 738 εκ.€ / ΕΤΕ 661 εκ.€) να κινούν τα νήματα και το upgrade guidance των διοικήσεων να προσφέρει εξτρά πόντους στους long.

Τα εβδομαδιαία κέρδη (ΓΔ +3.2% και ΔΤΡ +5%) ουσιαστικά επιβεβαιώνουν όσους πιστεύουν ότι το ΕΑ σταδιακά ανεξαρτητοποιείται από τα ´μπρος πίσω ´ των γεωπολιτικών εξελίξεων και επικεντρώνεται σε δημοσιονομικά / μακροοικονομικά στοιχεία και χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Ανθεκτικά τα μεγέθη - σε μικρό πάντως δείγμα 7 εταιριών του FTSE - εξαμήνου με το +6% στα κέρδη/μετοχή να ανεβάζει τον πήχη των αποτιμήσεων και να σβήνει ουσιαστικά τις όποιες ανησυχίες - αν - υπήρχαν αναφορικά με τον χρονισμό των εκλογών και την αύξηση του εγχώριου πολιτικού ρίσκου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι 2570 μονάδες είναι η τελευταία ετήσια αντίσταση για τον ΓΔ με βάση τα pivot points.

Ήπια ανοδικό σε αυτά τα επίπεδα και το ξεκίνημα της συνεδρίασης την Παρασκευή (31/7).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης