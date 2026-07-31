Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να αυξήσουν την έκθεσή τους στις διεθνείς μετοχές, καθώς οι ανησυχίες για την κυριαρχία των επτά τεχνολογικών κολοσσών, γνωστών ως «Magnificent Seven», ενθαρρύνουν άλλες επιλογές, μακριά από τις αμερικανικές μετοχές, δήλωσε στο CNBC ο Julian McManus της Janus Henderson Investors.

«Υπάρχει ξεκάθαρα μια τάση να εξετάζονται περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες εκτός ΗΠΑ», ανέφερε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της ομάδας Global Alpha Equity της Janus Henderson Investors. Η εταιρεία διαχειριζόταν περίπου 480 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στις 31 Μαρτίου.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί έντονη αντίθεση με την εικόνα πριν από δύο χρόνια, όταν οι Αμερικανοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ήταν πολύ πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις διεθνείς αγορές, ύστερα από μια δεκαετία κατά την οποία οι αμερικανικές μετοχές ξεπερνούσαν σταθερά σε απόδοση τις αντίστοιχες του εξωτερικού.

Ο McManus επισήμανε ότι οι επενδυτές έχουν συγκεντρώσει υπερβολικά μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε λίγες μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα εάν οι συγκεκριμένες μετοχές πάψουν να πρωταγωνιστούν.

Παρότι δεν χαρακτήρισε τη μετατόπιση ως μαζική έξοδο από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, ο McManus σημείωσε ότι η πρόσφατη υπεραπόδοση των διεθνών αγορών έχει οδηγήσει τους επενδυτές να επανεξετάσουν τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεών τους.

«Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για πανικό ή μαζική φυγή», είπε. «Όμως, τουλάχιστον, οι επενδυτές είναι πλέον πιο ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση.»

Εταιρείες και κλάδοι που προτιμά ο McManus

Ευρώπη: Ευρωπαϊκές τράπεζες

Ευρωπαϊκές τράπεζες Ιαπωνία: Ιαπωνικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες ζωής

Ιαπωνικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες ζωής Νότια Κορέα: Samsung Electronics

Samsung Electronics Κίνα: Tencent, CATL

Tencent, CATL Άμυνα: BAE Systems, Hyundai Rotem

BAE Systems, Hyundai Rotem Υγεία: Argenx

Argenx Ηνωμένο Βασίλειο: AstraZeneca, NatWest

AstraZeneca, NatWest Καναδάς: Canadian Natural Resources, Teck Resources

Canadian Natural Resources, Teck Resources Τεχνολογία / Τεχνητή Νοημοσύνη: Προμηθευτές ημιαγωγών αντί για εταιρείες εφαρμογών AI

Προμηθευτές ημιαγωγών αντί για εταιρείες εφαρμογών AI Ινδία: Θετική μακροπρόθεσμη άποψη για την Ινδία. Παρακολουθεί τη Reliance Industries, αλλά προς το παρόν διατηρεί μικρότερη έκθεση λόγω υψηλής αποτίμησης.

Όπως εξήγησε ο McManus, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν γίνει σημαντικά πιο κερδοφόρες και εξακολουθούν να έχουν περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησής τους. Παράλληλα, οι ιαπωνικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να ωφεληθούν από την άνοδο των επιτοκίων, ύστερα από δεκαετίες εξαιρετικά χαμηλού κόστους δανεισμού.

Θεωρεί επίσης ότι δημιουργούνται ελκυστικές ευκαιρίες στη Νότια Κορέα μετά την πρόσφατη πτώση της αγοράς.

«Η Κορέα έχει περάσει δύσκολες στιγμές το τελευταίο διάστημα», είπε. «Πιστεύουμε ότι πολλές κορεατικές εταιρείες προσφέρουν σημαντική αξία.»

Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη Samsung Electronics, υποστηρίζοντας ότι οι επενδυτές υποτιμούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του τομέα παραγωγής μικροτσίπ (foundry), ο οποίος, κατά την άποψή του, δεν αποτιμάται επαρκώς στη σημερινή αξία της εταιρείας.

Ο McManus εμφανίστηκε επίσης θετικός για τις κινεζικές μετοχές, λέγοντας ότι αρκετοί από τους «εθνικούς πρωταθλητές» της χώρας έχουν αδικηθεί από την αγορά λόγω των ετών αρνητικού επενδυτικού κλίματος. Ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Tencent και CATL, των οποίων οι αποτιμήσεις, όπως υποστηρίζει, δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την ανταγωνιστική τους θέση.

Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε ότι η Janus Henderson παραμένει πειθαρχημένη ως προς τις αποτιμήσεις και προτιμά να επενδύει σε προμηθευτές ημιαγωγών αντί να προσπαθεί να προβλέψει ποιες εταιρείες εφαρμογών AI θα επικρατήσουν.

«Δεν μπορεί να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ημιαγωγούς», δήλωσε ο McManus, προσθέτοντας ότι η επενδυτική προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στην προσεκτική επιλογή μεμονωμένων μετοχών και όχι σε μεγάλες τοποθετήσεις ανά κλάδο.

Η προσπάθεια διαφοροποίησης δεν περιορίζεται μόνο στις μετοχές. Ο Ian Horne, διευθυντής επενδύσεων της Muzinich & Co., δήλωσε ότι η αυξημένη μεταβλητότητα που προκαλούν οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) και τα οικονομικά στοιχεία ωθεί τους επενδυτές να διευρύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, αντί να πραγματοποιούν επιθετικά βραχυπρόθεσμα στοιχήματα.

«Παρατηρούμε ολοένα και μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα επιτόκια», δήλωσε ο Horne. «Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παγκόσμια διαφοροποίηση.»

Γιατί ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν τις αμερικανικές μετοχές

Παρόλα αυτά, ορισμένοι διαχειριστές περιουσίας υποστηρίζουν ότι η επενδυτική περίπτωση υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ισχυρή.

Η Polka Mishra, επικεφαλής σύμβουλος επενδύσεων της Javelin Wealth Management, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να προτιμά τις αμερικανικές μετοχές, επικαλούμενη την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, τη σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων και τη συνεχιζόμενη ηγετική θέση των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η πιο ελκυστική αγορά αυτή τη στιγμή είναι εκείνη που αποδεικνύεται η πιο ανθεκτική και συνεχίζει να επιβεβαιώνει την αμερικανική υπεροχή, την οποία πολλοί αμφισβητούμε εδώ και αρκετά χρόνια», κατέληξε η Mishra.