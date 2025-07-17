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H Λιβύη χαράσσει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη - Τι απαντά η Αθήνα
Πολιτική
08:28 - 17 Ιουλ 2025

H Λιβύη χαράσσει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη - Τι απαντά η Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Λιβύη προχώρησε σε μονομερή κατάθεση ορίων της υφαλοκρηπίδας στον ΟΗΕ σε συνέχεια της Ρηματικής Διακοίνωσης της 27ης Μαΐου 2025. Με τη ρηματική διακοίνωση και τον χάρτη που τη συνοδεύει, η Λιβύη χαράσσει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας έως την Κρήτη βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία.

Το διεθνές δίκαιο δεν επικαθορίζεται από μονομερείς ρηματικές διακοινώσεις, ούτε από ευσεβείς πόθους τρίτων, διαμνηνύει η Αθήνα, που υποστηρίζει πως ανέμενε την επόμενη κίνηση της Λιβύης, όπως ανάφεραν στην ΕΡΤ διπλωματικές πηγές, οι οποίες σημειώνουν ακόμα:

«Σε αντίθεση με άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες, η Ελλάδα βαδίζει και ενεργεί βάσει του Διεθνούς Δικαίου και δεν διστάζει να διατυπώνει ευθέως τις θέσεις της σε κάθε συνομιλητή της, όπως έπραξε και πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στη Λιβύη. Οι θέσεις αυτές έχουν τεθεί στο παρελθόν και απαντηθεί προσηκόντως από την Ελλάδα και την Αίγυπτο».

Στο πλαίσιο αυτό, «η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί νέα τετελεσμένα στη βάση του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου». Αυτό ήταν σύμφωνα με το ΥΠΕΞ και το μήνυμα της τελευταίας επίσκεψης του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη αναδεικνύοντας παράλληλα τη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης για επανεκκίνηση των συνομιλίων οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών.

Η Λιβύη ισχυρίζεται στο μεταξύ ότι Ελλάδα και Αίγυπτος πρέπει να ανακαλέσουν τις άδειες για έρευνες υδρογονανθράκων που έχουν εκδώσει, μέχρις ότου επιλυθούν οι διαφορές.

Είναι σαφές ότι η Ρηματική διακοίνωση με την οποία ορίζει μονομερώς τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της, βάσει του Τουρκολιβυκού Μνημονίου έστειλε στις 27 Μαΐου στον ΟΗΕ η Λιβύη, είναι στα πρότυπα της κίνησης της Τουρκίας το 2020.

Σε αυτή υποστηρίζει ότι η μέση γραμμή με την Ελλάδα πρέπει να χαραχθεί μεταξύ των ηπειρωτικών ακτών, αγνοώντας τα νησιά, τα οποία -όπως αναφέρει- δεν δημιουργούν αυτομάτως θαλάσσιες ζώνες.

Παράλληλα, δηλώνει πρόθυμη για διάλογο και ανοιχτή σε όλες τις μορφές επίλυσης διαφορών που προβλέπει το άρθρο 33 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, στις οποίες περιλαμβάνεται και η παραπομπή στη Χάγη.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει παράνομη και την κήρυξη ΑΟΖ από την Ελλάδα στο Ιόνιο, όπως και τον Ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 08:37
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