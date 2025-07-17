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Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης, Μπακογιάννη, Γεωργιάδης, Βορίδης απέρριπταν τις Εξεταστικές
Πολιτική
09:20 - 17 Ιουλ 2025

Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης, Μπακογιάννη, Γεωργιάδης, Βορίδης απέρριπταν τις Εξεταστικές

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο συνέντευξης του στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης (16/7), ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε για πολιτική υποκρισία την κυβέρνηση σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έχω πει πολλές φορές ότι όποτε έρχεται δικογραφία στη Βουλή, πρέπει βάσει του άρθρου 86 -μέχρι να το αναθεωρήσουμε, και εμείς υποστηρίζουμε να αναθεωρηθεί, το είπα και στον Πρωθυπουργό στη συνάντησή μας στις αρχές Δεκεμβρίου 2024- να κάνουμε προανακριτική με όλα τα αδικήματα που περιγράφονται στην εκάστοτε δικογραφία, ώστε να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι η Βουλή των Ελλήνων δεν είναι "πλυντήριο" ποινικών ευθυνών υπουργών της εκάστοτε κυβέρνησης» σημείωσε και απαρίθμησε σειρά δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών που απαξίωναν τις εξεταστικές επιτροπές.

«Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στον κ. Σρόιτερ ότι ήταν ατυχέστατη στιγμή η διενέργεια εξεταστικής επιτροπής, μιλώντας ιδίως για τα Τέμπη. Η κα Μπακογιάννη είπε πριν από μερικούς μήνες ότι διαχρονικά οι εξεταστικές επιτροπές δεν οδήγησαν πουθενά. Ο κ. Βορίδης έχει δηλώσει ότι δεν πρέπει να γίνονται εξεταστικές επιτροπές και ότι δεν χρειάζεται ο θεσμός. Ο κ. Γεωργιάδης πολύ παλαιότερα είχε πει ότι οι εξεταστικές επιτροπές σημαίνουν: "κλέψατε εσείς, κλέψαμε και εμείς, να μην πληρώσει κανείς". Δηλαδή, αυτοί που έχουν απαξιώσει πλήρως τον θεσμό της εξεταστικής επιτροπής, τον χρησιμοποιούν σήμερα ως επικοινωνιακό σωσίβιο» τόνισε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απηύθυνε κάλεσμα στους βουλευτές όλων των κομμάτων προκειμένου να υπερψηφιστεί η προανακριτική επιτροπή, γιατί «το ζητούμενο είναι να βρεθούν 151 βουλευτές να πουν "όχι" στην παραγραφή Βορίδη και "όχι" στην αμνήστευση Αυγενάκη. Για αυτό καλώ τους βουλευτές όλων των κομμάτων -και της Νέας Δημοκρατίας- να βάλουμε ένα τέλος στην παρακμή, στην κατηφόρα, στη συγκάλυψη».

Πέταξε εκ νέου το γάντι στον Πρωθυπουργό να επιδείξει πολιτική τόλμη και να υπερψηφίσει την προανακριτική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: «Εμείς δεν κατηγορούμε, ούτε δικάζουμε κάποιον. Υπάρχει μία δικογραφία. Επιτρέψτε στη δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες που καταγράφονται μέσα στη δικογραφία. Και τι απαντούν; Δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να κάνει την οποιαδήποτε έρευνα, αλλά κάνουμε εξεταστική επιτροπή για να κάνουμε εμείς μία δική μας έρευνα πέραν από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη από το 1998. Ας πάει και από... τον Καποδίστρια».

Μάλιστα απαντώντας στη δημόσια ψευδολογία Αδ. Γεωργιάδη ότι η δικογραφία δεν αξιολογεί ποινικά τους κ. κ. Βορίδη και Αυγενάκη, ο κ. Ανδρουλάκης διάβασε τα επίμαχα σημεία πολυσέλιδου εγγράφου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς την κεντρική τους υπηρεσία που περιλαμβάνεται στη διαβιβασθείσα δικογραφία, όπου κάνουν ξεκάθαρη αξιολόγηση αδικημάτων για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. «Μέχρι που θα φτάσει ο ανελέητος βομβαρδισμός με fake news» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, υπογράμμισε το μοντέλο μιας ανέλεγκτης διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.

«Ο κ. Γεωργιάδης είπε χθες από το ίδιο στούντιο ότι διαθέτουν πλειοψηφία στη Βουλή, και πως -ό,τι και να έρθει στη Βουλή-, δεν θα ερευνηθεί καμία τους ευθύνη. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός; Τέτοιο θράσος; Τέτοια αλαζονεία; Τέτοια αμετροέπεια;» αναρωτήθηκε.

Ως προς το μεταναστευτικό, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Το 2020 με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά προέκυψε το ζήτημα του Έβρου. Τότε, λοιπόν, ήρθε μια ΠΝΠ για αναστολή της εξέτασης του ασύλου. Και ανέφερε τότε ο εισηγητής μας: “Ως προς την πράξη αυτή που επιβάλλει αναστολή υποβολής αιτημάτων ασύλου θα ψηφίσουμε υπέρ της κύρωσης αλλά με κάποιες επιφυλάξεις γιατί δεν βρίσκει κανένα απολύτως έρεισμα ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ούτε στη Σύμβαση της Γενεύης”.

Τι θέλω να σας πω με αυτό; Σε καταστάσεις ακραίες, το ΠΑΣΟΚ τα αξιολογεί όλα και έχει μία συνεπή στάση. Τώρα, λοιπόν, τι αξιολογήσαμε; Όχι μόνο το κομμάτι το συνταγματικό, αλλά και το κομμάτι της ουσίας που είναι η ακροδεξιά ρητορική -είναι ντροπή να λένε να μην τους ταΐζουμε για να μην έρχονται, ενώ η ίδια η Νέα Δημοκρατία αύξησε το κόστος σίτισης των μεταναστών, μιλάμε για απίθανα πράγματα-. Και συγχρόνως υπάρχει μία μεγαλύτερη κοροϊδία: Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί ότι θα αναστείλουμε τις αιτήσεις ασύλου για να τους αποτρέψουμε να έρχονται. Πάω προχθές στην Κρήτη και σε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, όλους τους Δημάρχους και το Λιμενικό μου ανέφεραν το εξής παράδειγμα: Καράβι στο Ρέθυμνο μεταφέρει 440 ανθρώπους. Πόσοι ήταν από την εμπόλεμη ζώνη του Σουδάν που δικαιούνται να πάρουν άσυλο; Πέντε! Δηλαδή, μας λέει ο κ. Πλεύρης ότι κάνει αναστολή για να αποτρέψει τους πέντε και όχι τους 435. Ψηφίσαμε "παρών", αλλά με πρόταση: όχι αναστολή, αλλά επιτάχυνση αξιολόγησης του ασύλου, άρα επιτάχυνση απόρριψης από τη στιγμή που το 90% είναι μετανάστες και γρήγορος επαναπατρισμός».

Ερωτηθείς για τα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «δεν θα πλήξουμε φέτος το χειμώνα. Ο ελληνικός λαός μας έχει κρίνει και θα μας ξανακρίνει. Προσωπικά, δεν φοβάμαι την κρίση του ελληνικού λαού» και συμπλήρωσε: «Σύμβαση 717, η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήρθε και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσατε τον πρώην πρωθυπουργό να πει κουβέντα; Ακούω να λένε ότι κάνω συμψηφισμούς επειδή αναφέρω για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ τη διάσταση από το 2017. Δεν βάλαμε στο κείμενο μας κανέναν υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει κάποιος στη δικογραφία, θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά η στρέβλωση να δηλώνονται και να παίρνονται επιδοτήσεις χωρίς ζώα, ε, ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τον ακούσατε να πει κουβέντα τον κ. Τσίπρα;»

Επέμεινε, τέλος, στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής.

«Τα κόμματα δεν αθροίζονται. Αυτήν τη στιγμή υπάρχει μία και μόνο δυνατότητα πολιτικής αλλαγής: να είναι το ΠΑΣΟΚ έστω και μία ψήφο πάνω από τη Νέα Δημοκρατία» είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

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