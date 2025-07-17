Ρεύμα: Αλλαγές στις χρεώσεις από 1η Αυγούστου – Τι να προσέξετε

Σημαντικές αλλαγές έρχονται από 1η Αυγούστου στα τιμολόγια του ρεύματος, με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα δεδομένα.
Η πιο σημαντική διαφορά για τα πράσινα τιμολόγια είναι πως το όριο της φθηνής κατηγορίας κατανάλωσης θα μειωθεί από 500 kWh μηνιαίως, στις 200 kWh.
– Νοικοκυριά έως 200 kWh/ μήνα θα έχουν πλέον σημαντικά χαμηλότερη τιμή.
– Νοικοκυριά πάνω από 200kWh/ μήνα θα πληρώνουν, όμως, περισσότερο.
Έτσι, τα τιμολόγια αναμένεται να διαμορφωθούν:
Παράδειγμα κατανάλωσης 500kWh
– 78€ (σήμερα), θα πάει στα 83€ (μετά τη μείωση του κλιμακίου).
«Κάτω από 450 κιλοβατώρες μηνιαίως, είναι κερδισμένος ακόμα και με τη νέα αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Πάνω από τις 450 κιλοβατώρες, έχεις επιβάρυνση», σχολίασε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής στο Mega.
«Από 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε μία αύξηση στα τέλη χρήσης του ΑΔΜΗΕ 60%», συμπλήρωσε.
Χονδρική τιμή ρεύματος
Σημειώνεται ότι η χονδρική τιμή ρεύματος διαμορφώθηκε:
– Μέση τιμή Μάιος: 81,94€/ MWh.
– Μέση τιμή Ιούνιος: 85,42€/ MWh.
– Μέση τιμή Ιούλιος: 93,34€/ MWh.
Οι εκτιμήσεις για τα τιμολόγια Αυγούστου
Σε αυτό το κλίμα, οι εκτιμήσεις για τα τιμολόγια του Αυγούστου, δίνουν:
– Ιούλιος: 0,144€/ kWh – 0,169€/ kWh.
– Αύγουστος: Εκτίμηση για αύξηση 10%.
Ποιο τιμολόγιο ρεύματος συμφέρει τους καταναλωτές
Σε σύγκριση διαφορετικών τιμολογίων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, για νοικοκυριά με κατανάλωση 500kWh, έχουμε:
– Παραμονή σε πράσινο τιμολόγιο: 461€.
– 3 μήνες σε πράσινο και μετά αλλαγή σε μπλε: κόστος 392€.
– Το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο: κόστος 285€.
– Φθηνότερο κυμαινόμενο (κίτρινο): κόστος 303€.
– Κυμαινόμενο (κίτρινο) για 3 μήνες και μετά μπλε: κόστος 324€.
«Η πρότασή μου είναι να φύγουν όλοι από τα πράσινα τιμολόγια. Να πάνε σε ένα μπλε 12μηνης διάρκειας», σημειώνει ο κ. Χριστοδουλίδης.
«Το πράσινο τιμολόγιο ενσωματώνει όλες τις στρεβλώσεις του μηχανισμού τιμολόγησης της χονδρικής αγοράς του ρεύματος».