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Ρεύμα: Αλλαγές στις χρεώσεις από 1η Αυγούστου – Τι να προσέξετε
Οικονομία
09:05 - 17 Ιουλ 2025

Ρεύμα: Αλλαγές στις χρεώσεις από 1η Αυγούστου – Τι να προσέξετε

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές αλλαγές έρχονται από 1η Αυγούστου στα τιμολόγια του ρεύματος, με τους καταναλωτές να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα δεδομένα. 

Η πιο σημαντική διαφορά για τα πράσινα τιμολόγια είναι πως το όριο της φθηνής κατηγορίας κατανάλωσης θα μειωθεί από 500 kWh μηνιαίως, στις 200 kWh.

– Νοικοκυριά έως 200 kWh/ μήνα θα έχουν πλέον σημαντικά χαμηλότερη τιμή.

– Νοικοκυριά πάνω από 200kWh/ μήνα θα πληρώνουν, όμως, περισσότερο.

Έτσι, τα τιμολόγια αναμένεται να διαμορφωθούν:

Παράδειγμα κατανάλωσης 500kWh

– 78€ (σήμερα), θα πάει στα 83€ (μετά τη μείωση του κλιμακίου).

«Κάτω από 450 κιλοβατώρες μηνιαίως, είναι κερδισμένος ακόμα και με τη νέα αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Πάνω από τις 450 κιλοβατώρες, έχεις επιβάρυνση», σχολίασε ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής στο Mega.

«Από 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε μία αύξηση στα τέλη χρήσης του ΑΔΜΗΕ 60%», συμπλήρωσε.

Χονδρική τιμή ρεύματος

Σημειώνεται ότι η χονδρική τιμή ρεύματος διαμορφώθηκε:

– Μέση τιμή Μάιος: 81,94€/ MWh.

– Μέση τιμή Ιούνιος: 85,42€/ MWh.

– Μέση τιμή Ιούλιος: 93,34€/ MWh.

Οι εκτιμήσεις για τα τιμολόγια Αυγούστου

Σε αυτό το κλίμα, οι εκτιμήσεις για τα τιμολόγια του Αυγούστου, δίνουν:

– Ιούλιος: 0,144€/ kWh – 0,169€/ kWh.

– Αύγουστος: Εκτίμηση για αύξηση 10%.

Ποιο τιμολόγιο ρεύματος συμφέρει τους καταναλωτές

Σε σύγκριση διαφορετικών τιμολογίων για το πρώτο εξάμηνο του 2025, για νοικοκυριά με κατανάλωση 500kWh, έχουμε:

– Παραμονή σε πράσινο τιμολόγιο: 461€.

– 3 μήνες σε πράσινο και μετά αλλαγή σε μπλε: κόστος 392€.

– Το φθηνότερο μπλε τιμολόγιο: κόστος 285€.

– Φθηνότερο κυμαινόμενο (κίτρινο): κόστος 303€.

– Κυμαινόμενο (κίτρινο) για 3 μήνες και μετά μπλε: κόστος 324€.

«Η πρότασή μου είναι να φύγουν όλοι από τα πράσινα τιμολόγια. Να πάνε σε ένα μπλε 12μηνης διάρκειας», σημειώνει ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Το πράσινο τιμολόγιο ενσωματώνει όλες τις στρεβλώσεις του μηχανισμού τιμολόγησης της χονδρικής αγοράς του ρεύματος».

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