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ΟΠΑΠ: Διανομή προμερίσματος €0,50 ανά μετοχή – Στις 3 Νοεμβρίου η αποκοπή
Αναλύσεις
18:17 - 03 Σεπ 2025

ΟΠΑΠ: Διανομή προμερίσματος €0,50 ανά μετοχή – Στις 3 Νοεμβρίου η αποκοπή

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ της 2 ας Σεπτεμβρίου 2025 ενέκρινε τη διανομή συνολικού μεικτού προσωρινού μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2025.

Το μεικτό ποσό του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 ανέρχεται συνολικά σε 179.301.739,00 ευρώ προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 11.459.263 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και αντιστοιχεί σε μεικτό ποσό 0,50 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας. Το ποσό του προσωρινού μερίσματος του 0,50 ευρώ ανά μετοχή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση 0,475 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη, 04.11.2025 (record date). Από την Δευτέρα, 03.11.2025 (cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα για τη χρήση 2025.

Η πληρωμή του προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2025 στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 10.11.2025, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (ΑΚ 250 περ. 15) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά τη σχετική παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

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