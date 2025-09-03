ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος Quest: Αύξηση 10,2% των πωλήσεων το α&#039; εξάμηνο - «Άλμα» 14,2% του EBITDA
Επιχειρήσεις
18:01 - 03 Σεπ 2025

Όμιλος Quest: Αύξηση 10,2% των πωλήσεων το α' εξάμηνο - «Άλμα» 14,2% του EBITDA

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Quest κατέγραψαν άνοδο 10,2% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €683 εκ., κέρδη EBITDA €47,5 εκ., κέρδη προ φόρων €32,9 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €22,4 εκ.. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,2%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 14,2%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 20,2% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 9,4%. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2025 περιλαμβάνουν και την εταιρεία Μπενρουμπή η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα και Μεγέθη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

QUEST_c7ab1.PNG

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€0,6 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €0,6 εκ.) έναντι €82,1 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή από τις 31/12/2024 οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 32 εκ. ευρώ (0,3€ ανά μετοχή), στην καταβολή περίπου 31 εκ. για την εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Αποτελέσματα 6Μ 2025 ανά δραστηριότητα:

  • Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+12,4%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή (από την 1/2/2025) και αφετέρου στη σχετική ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού, σε σχέση με ένα υποτονικό πρώτο εξάμηνο πέρυσι.
  • Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi). Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+10,1%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 18,9%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.
  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier). Οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 5,3%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας της εταιρείας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος ήταν χαμηλός κατά το πρώτο εξάμηνο.
  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy). Τα έσοδα της εταιρείας ήταν ελαφρώς μειωμένα (-8,5%) λόγω αρνητικών καιρικών συνθηκών και περικοπών στην έγχυση ενέργειας στο δίκτυο. Τα κέρδη προ φόρων κυμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα, βοηθούμενα από τη μείωση του κόστους δανεισμού.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €11,9 εκ. (εκ των οποίων τα 11εκ. προέρχονται από μερίσματα θυγατρικών) σε σχέση με €15,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €11,5 εκ. σε σχέση με κέρδη €14,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Γεγονότα μετά το τέλος του Α’ Εξαμήνου 2025

Στις αρχές Αυγούστου 2025, η θυγατρική εταιρεία, «Quest Energy A.E.», υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με έναν Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας, μη συνδεδεμένο μέρος με τον όμιλο Quest, για την πώληση μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών σταθμών της, σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το τίμημα ανέρχεται σε περίπου ευρώ 36 εκατ. μετά την αφαίρεση των δανείων. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων και την πλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων όρων.

Προοπτικές για το 2025

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

  • Εμπορική Δραστηριότητα: Εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να παρουσιάσουν διψήφια αύξηση.
  • Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων, με μεγαλύτερη αύξηση στα κέρδη προ φόρων λόγω της σύνθεσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με το 2024. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα € 700 εκ..
  • Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα έσοδα, ανάλογη του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το 2024.
  • Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται μικρή μείωση στα έσοδα και στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2024. Αναμένεται η ολοκλήρωση της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7MW το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που θα επηρεάσει στο μέλλον τις επιδόσεις της δραστηριότητας αυτής.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2025, εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, και υψηλότερη ανάπτυξη της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, που επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρείας ότι θα υπερβεί τα €100 εκ., καθώς και αύξηση των κερδών προ φόρων. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιαστούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αντίδραση στο ΧΑ με «στηρίγματα» από τις τράπεζες: Στις 2.032 μονάδες ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς

Αντίδραση στο ΧΑ με «στηρίγματα» από τις τράπεζες: Στις 2.032 μονάδες ο ΓΔ

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης - Απαραίτητη η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
Πολιτική

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης - Απαραίτητη η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων

INTEΡΤΕΚ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Ζιώγας
Επιχειρήσεις

INTEΡΤΕΚ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Ζιώγας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Πλαστικά Θράκης: EBITDA €15,1 εκατ. (+64,9%) και EΒΙΤ €7,7 εκατ. (+220,3%) στο τρίμηνο

Αποτελέσματα α&#039; τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον
Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα α' τριμήνου ελίν: Σταθερή πορεία και στρατηγική προσαρμογή σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων 12% το 2025 – Τα «κλειδιά» του μετασχηματισμού το 2026
Ανακοινώσεις

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων 12% το 2025 – Τα «κλειδιά» του μετασχηματισμού το 2026

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.
Ανακοινώσεις

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:35

Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:15

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:49

Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:26

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ