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ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη €233,4 εκατ. το α’ εξάμηνο – Προμέρισμα €0,50 ανά μετοχή
Αναλύσεις
18:09 - 03 Σεπ 2025

ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη €233,4 εκατ. το α’ εξάμηνο – Προμέρισμα €0,50 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την Τετάρτη (3/9) τις ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2025, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Αναλυτικότερα:

  • Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2025 διαμορφώθηκαν στα €1.153,0εκ. έναντι €1.082,5εκ. το α’ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,5% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα το β’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €557,9εκ., αυξημένα κατά 4,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του online (+9,2% σε ετήσια βάση) – συνεισφέροντας 31% στα συνολικά έσοδα του Ομίλου - και της συμβολής της επίγειας δραστηριότητας (retail), η οποία σημείωσε άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση.
  • Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2025 αυξήθηκε κατά 8,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €487,0εκ. (α’ εξάμηνο 2024: €450,6εκ.), λόγω της αύξησης των GGR σε συνδυασμό με υψηλά περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2025 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €236,2εκ. (β’ τρίμηνο 2024: €223,9εκ.), αυξημένο κατά 5,5% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας την αύξηση των εσόδων.
  • Τα λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2025 ανήλθαν σε €228,2εκ. έναντι €213,9εκ. το α’ εξάμηνο 2024, αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2025 ανήλθαν σε €114,9εκ. (β’ τρίμηνο 2024: €108,5εκ.), αυξημένα κατά 5,8% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω εξόδων μισθοδοσίας και εξόδων που σχετίζονται με την πληροφορική.
  • Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 6,6% σε ετήσια βάση στα €398,4εκ. (α’ εξάμηνο 2024: €373,7εκ.). Τα EBITDA το β’ τρίμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση στα €191,3εκ. (β’ τρίμηνο 2024: €183,4εκ.), ως συνέπεια της ισχυρής αύξησης των εσόδων.
  • Tα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα €233,4εκ. (α’ εξάμηνο 2024: €219,5εκ.) σημειώνοντας αύξηση 6,3% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη το β’ τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €110,0εκ. (β’ τρίμηνο 2024: €106,1εκ.), αυξημένα κατά 3,6% σε ετήσια βάση.
  • Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €147,7εκ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού / LTM EBITDA στο 0,17x (0,20x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).
  • Σε τροχιά υλοποίησης των στόχων του έτους 2025.

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Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου 2025:

«Το β΄ τρίμηνο του 2025 ήταν ένα ακόμη δυναμικό τρίμηνο για τον ΟΠΑΠ, με ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και αύξηση ακαθάριστων εσόδων ύψους 4,7% ετησίως, παρά τη δυσχερή βάση σύγκρισης για τον αθλητικό στοιχηματισμό σε σχέση με πέρυσι, λόγω του Euro 2024. Η αύξηση των εσόδων προήλθε κυρίως από το ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο διατήρησε υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους παίκτες και επιδόσεων, χάρη σε μια ευνοϊκή σειρά τζακ-ποτ, που επεκτάθηκε και στο γ΄ τρίμηνο. Επιπλέον, συνεχίστηκε η θετική δυναμική του Eurojackpot, που υποστηρίχθηκε από μια νέα εκστρατεία επικοινωνίας. Οι παράγοντες αυτοί είχαν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην κίνηση στο retail δίκτυο και σε όλες τις κατηγορίες παιχνιδιών. Επίσης, για άλλο ένα τρίμηνο, ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψαν οι δραστηριότητες iGaming, που υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών, της εμπειρίας των πελατών και των προγραμμάτων loyalty. Συνολικά, τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εκτέλεση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας, καθώς και την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει της δέσμευσής μας για ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε προμέρισμα ύψους €0,50 ανά μετοχή. Κοιτώντας μπροστά, είμαστε σίγουροι ότι ο ΟΠΑΠ είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να επιτύχει τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους του για τη χρήση του 2025. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε στις ESG δεσμεύσεις μας και να δημιουργούμε αξία για όλους τους κοινωνικούς εταίρους μας».

Επισυνάπτεται ολόκληρη η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΠΑΠ Για το β’ τρίμηνο στο τέλος του κειμένου

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 18:21
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