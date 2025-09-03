ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΝ: Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες
Πολιτική
18:09 - 03 Σεπ 2025

ΠΑΣΟΚ σε ΥΠΕΝ: Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για παραπλάνηση των πολιτών σχετικά με τις τιμές ρεύματος, υποστηρίζοντας ότι παρουσίασε μόνο ονομαστικές τιμές και απέκρυψε στοιχεία που σχετίζονται με την αγοραστική δύναμη.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, με βάση τους σωστούς δείκτες (PPS), η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, ενώ στα μεταβλητά τιμολόγια είναι στην 3η θέση. Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση απέρριψε τροπολογία για μετάβαση σε φθηνότερα σταθερά τιμολόγια.Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το ΥΠΕΝ «από την έκθεση που επικαλείται, επέλεξε να παρουσιάσει μόνο τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων

Η ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει ως εξής:

Στην ανακοίνωσή του για τη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ στα ενεργειακά, το ΥΠΕΝ κατέφυγε στην τακτική του «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε». Από το πλήθος στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το ΥΠΕΝ διάλεξε να σταθεί αποκλειστικά στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αποσιωπώντας όλα τα υπόλοιπα. Και μάλιστα, αντί να μπει στην ουσία, επιστράτευσε άσχετα νούμερα για να συντηρήσει το βολικό αφήγημα της δήθεν κυβερνητικής «επιτυχίας».

Η ίδια ανακοίνωση είχε το θράσος να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι «θολώνει τα νερά». Αν κάποιος μπορεί να κατηγορηθεί για αυτό δεν είναι άλλος από την κυβέρνηση που συστηματικά διαστρεβλώνει και παραπλανά τους πολίτες. Από την έκθεση που επικαλείται, επέλεξε να παρουσιάσει μόνο τις ονομαστικές τιμές των τιμολογίων (όπου κι εκεί η διαχρονική σχέση -Ελλάδα φθηνότερη από μ.ο.της ΕΕ- δεν ισχύει πια), , κρύβοντας αυτό που πραγματικά μετράει: την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Δεν αρκεί να δίνεις μια «γυμνή» τιμή, αλλά το αν αυτή μπορεί να τη «σηκώσουν» πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που διεθνώς χρησιμοποιείται ο δείκτης σταθμισμένος με την αγοραστική δύναμη (PPS).

Με το σωστό δείκτη, η Ελλάδα δεν είναι 16η – όπως ανερυθρίαστα ισχυρίζεται το ΥΠΕΝ – αλλά φιγουράρει 9η στη λίστα με τα ακριβότερα τιμολόγια. Και δεν σταματά εκεί. Στην ίδια πηγή καταγράφεται ότι στα μεταβλητά τιμολόγια η χώρα μας κατατάσσεται στις τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Φυσικά, η κυβέρνηση επέλεξε να θάψει αυτό το «δυσάρεστο» στοιχείο. Θυμίζουμε: το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για να διευκολυνθεί η μετάβαση των καταναλωτών από τα άκριβα μεταβλητά στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια. Η κυβέρνηση την απέρριψε. Γιατί άραγε; Ποια συμφέροντα εξυπηρετούσε αυτή η εμμονή;

Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, παραθέτουμε τα δύο επίμαχα διαγράμματα από την ίδια πηγή που χρησιμοποίησε το ΥΠΕΝ αλλά επέλεξε να κρύψει.

Να ποιος πραγματικά θολώνει τα νερά και εξαπατά τους Έλληνες πολίτες.

Το διάγραμμα που επέλεξε να παρουσιάσει το ΥΠΕΝ

pasok-1_93fe9.png

Τα διαγράμματα που «ξέχασε» να παρουσιάσει

pasok-2_6ca4d.png

Η Ελλάδα 3η πιο ακριβή στα μεταβλητά τιμολόγια

pasok-3_519b4.png

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμιλος Quest: Αύξηση 10,2% των πωλήσεων το α&#039; εξάμηνο - «Άλμα» 14,2% του EBITDA
Επιχειρήσεις

Όμιλος Quest: Αύξηση 10,2% των πωλήσεων το α' εξάμηνο - «Άλμα» 14,2% του EBITDA

Κτήμα Σιγάλα: Γυρίζει σελίδα δια χειρός Στέλλιου Μπουτάρη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Κτήμα Σιγάλα: Γυρίζει σελίδα δια χειρός Στέλλιου Μπουτάρη

INTEΡΤΕΚ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Ζιώγας
Επιχειρήσεις

INTEΡΤΕΚ: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Ζιώγας

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης - Απαραίτητη η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
Πολιτική

Φάμελλος: Μεσαίωνας το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης - Απαραίτητη η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ
Πολιτική

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις
Πολιτική

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:35

Κρήτη: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:15

Αλεξανδρούπολη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Καβησό Φερών

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:49

Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:26

Ο Τραμπ κατηγορεί την Τεχεράνη για τον Λίβανο και απειλεί με «ισχυρό χτύπημα»

Ειδήσεις
21/06/2026 - 17:19

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Πολιτική
21/06/2026 - 16:59

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ