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ΧΑ: Η διόρθωση έχει εξήγηση και δεν εμπνέει ανησυχία
Αναλύσεις
09:27 - 16 Σεπ 2025

ΧΑ: Η διόρθωση έχει εξήγηση και δεν εμπνέει ανησυχία

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,25% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2057,56 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 165,4 εκ. ευρώ.

Η συνεδρίαση ήταν συναλλακτικά υποτονική με το ΓΔ να εναλλάσσει αρκετές φορές το πρόσημό του και τους πωλητές να διατηρούν την υπεροπλία στο μεγαλύτερο μέρος αλλά τη μεταβλητότητα να είναι μόλις 15 μονάδες. Με τις ρευστοποιήσεις να επικεντρώνουν στον τραπεζικό κλάδο κυρίως και μερικά ακόμη blue chips (Τιτάν, Helleniq Energy), ενώ μικρός αριθμός blue chips (Cenergy, ΟΠΑΠ, Optima) κινήθηκαν ανοδικά. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,382% με τις ευρωπαϊκές αγορές αν κινούνται συγκρατημένα ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,63%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-1,09%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (- 1%), ο Τιτάν (-1,08%) και ο ΟΤΕ (-0,65%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+1,97%), ο ΟΠΑΠ (+1,09%), η Cenergy (+1,60%), ο Ελλάκτωρ (+2,74%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,70%) αλλά και η Performance Technologies (+4,30%) με την Credia Bank (+3,01%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες Aegean, Noval και Εβροφάρμα ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους.

Η διορθωτική πορεία που ακολούθησε στη χτεσινή συνεδρίαση ο Γ.Δ. εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της δοκιμασίας της μέχρι πρότινος αντίστασης και τώρα πλέον στήριξης των 2052 μονάδων, επισημαίνει η τεχνική ανάλυση μην εμπνέοντας ανησυχία για τους αγοραστές. Στο σενάριο της ανοδικής κίνησης, η μόνη αξιόλογη αντίσταση που έχει να αντιμετωπίσει είναι, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στις 2106 μονάδες.

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