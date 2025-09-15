«Σκόνταψε» το Χρηματιστήριο Αθηνών με χαμηλό τζίρο - Η εικόνα στο ταμπλό

Ξεκίνημα εβδομάδας στο ΧΑ με την αγορά να κινείται σε σχετικά στενό εύρος διακύμανσης (2053-2068) και τελικό κλείσιμο για τον ΓΔ στο κόκκινο στις 2057 μονάδες -0,25%. Σημαντικά χαμηλότερα από τα γνωστά επίπεδα ο τζίρος έμεινε στα 158 εκατ. ευρώ.

Ισορροπία υπήρξε στην αναλογία ανοδικών / καθοδικών στον FTSE με σχέση 13/12, ενώ χειρότερη ήταν η αναλογία στο σύνολο της αγοράς με αναλογία 55 ανοδικές για 64 πτωτικές.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η Optima +1,97%, η ΒΙΟ +1,3% , η Cener +1,6% και ο ΟΠΑΠ +1,09%, ενώ με τις μεγαλύτερες απώλειες είχαμε σε ΕΤΕ -1,09%, ΕΥΡΩΒ -1,03%, TITAN -1,08%, ΟΤΕ -0,65%, την Metlen -0,39% και τα ΕΛΠΕ -1%.

Συνέχεια της ανόδου για την Credia +3% (πρ. ΑΤΤ) σε κεφαλαιοποίηση βέβαια (2,6 δις) που συνάδει με μεγέθη μελλοντικών χρήσεων (2027-28) και πάντως με δείκτες αρκετά πιεστικούς (Ρ/Β25 3χ χωρίς την HSBC Μάλτας και 1.8x μετά την εξαγορά).

ΟΛΠ +1,58%, ΑΒΑΞ +0,6%, ΛΑΒΙ +1,3% και ΠΡΟΦ +1,67% είχαν κέρδη στην μεσαία κεφαλαιοποίηση, με πτώση ΙΝΤΕΚ -0,8%, ΦΡΛΚ -1,09% και ΚΡΙ -1,5%.

Εβδομάδα εταιρικών αποτελεσμάτων εξαμήνου και η τρέχουσα με σημαντικές εισηγμένες να ετοιμάζονται (ΑΡΑΙΓ, CENER, ΛΑΜΔΑ, ΒΙΟ κα) αλλά και αποφάσεων/ανακοινώσεων των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια και την πολιτική που θα ακολουθηθεί με βάση και τις εξελίξεις σε πληθωρισμό και εμπόριο (σημαντικές οι αποφάσεις της Fed). Η συγκυρία είναι ξεχωριστή, καθώς οι ομολογιακές αγορές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού φαίνεται να δοκιμάζονται (για διαφορετικούς λόγους ανά περίπτωση) με άγνωστες για την ώρα συνέπειες στο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους των χωρών που επηρεάζονται.

Η κίνηση στην ισοτιμία EURUS στα επίπεδα των 1,178 (κοντά στα υψηλά έτους) από την μία μεριά δείχνει την δυναμική της Ευρώπης από την άλλη βέβαια δημιουργεί προβληματισμό στο κατά πόσο το ακριβό ευρώ εξυπηρετεί εταιρίες με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα ή/και ευρωπαϊκές οικονομίες – όπως η δική μας - που στηρίζονται στον τουρισμό από τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Κίνα, Ισραήλ, Ιαπωνία, Ινδία κλπ) .

Θετικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην εκκίνηση της εβδομάδας με καλύτερο τον γαλλικό Cac +1% , οριακά ανοδικό το άνοιγμα στις αμερικάνικες αγορές με τα futures να δείχνουν +0,25% (S&P).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης