ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος Βιοκαρπέτ: Σημαντική άνοδος κερδών και εξαγωγών στο εξάμηνο
Αναλύσεις
10:40 - 26 Σεπ 2025

Όμιλος Βιοκαρπέτ: Σημαντική άνοδος κερδών και εξαγωγών στο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υπερδιπλάσια αύξηση 149,2% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων του Όμιλου Βιοκαρπέτ καθώς διαμορφώθηκαν στα 2,15 εκατ. ευρώ έναντι 0,86 εκατ. ευρώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. 

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1,652 εκατ., από €0,051 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση, ενώ οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €110,71 εκατ., έναντι €105,56 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,88%.

Παράλληλα, οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική άνοδο 18,92%, φτάνοντας τα €63,04 εκατ., από €53,01 εκατ. το 2024, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 56,94% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,28%, στα €47,67 εκατ., από €52,55 εκατ. πέρσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €7,83 εκατ., αυξημένα κατά 15,07% σε σχέση με τα €6,80 εκατ. του Α’ εξαμήνου 2024.

Μητρική εταιρεία: Μείωση τζίρου, αλλά περιορισμός ζημιών

Η μητρική εταιρεία, κατέγραψε μείωση στον κύκλο εργασιών της αλλά εμφάνισε βελτίωση στα λειτουργικά της αποτελέσματα και περιορισμό των ζημιών.

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €2,14 εκατ., μειωμένες κατά 15,62% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις €2,54 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε €0,083 εκατ., σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα €0,005 εκατ. πέρσι.

Τέλος, οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν στα €0,80 εκατ., από €1,25 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024 και οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,83 εκατ., έναντι €1,26 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Πρώτη στήριξη για το ΓΔ παραμένει η περιοχή των 2.484–2.500 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Τεχνολογία
14/07/2026 - 12:17

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 11:29

Στη METLEN η πρώτη στην Ελλάδα βεβαίωση συμμόρφωσης με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 37009

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 11:29

Πετρέλαιο: Ημερήσια άνοδος ρεκόρ - Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην κανονικότητα, εκτιμά η αγορά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:14

Η Πειραιώς Χρυσός Χορηγός του 11ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 11:11

Οnline αγορές με ένα κλικ: H Alpha Bank φέρνει πρώτη το Click to Pay της Visa στην Ελλάδα

Πολιτική
14/07/2026 - 11:04

Συνάντηση Μαρκόπουλου με εκπροσώπους της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ενόψει ΔΕΘ

Πολιτική
14/07/2026 - 10:58

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΥΔΡΕΥΣΗ
14/07/2026 - 10:55

ΕΥΔΑΠ και Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλιματική Αλλαγή και Νερό»

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή της Μ. Αποστολάκη στον Γ. Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ