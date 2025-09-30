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Ίλυδα Πληροφορική: «Εκτίναξη» 59,85% του τζίρου το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
10:21 - 30 Σεπ 2025

Ίλυδα Πληροφορική: «Εκτίναξη» 59,85% του τζίρου το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η ΙΛΥΔΑ Πληροφορική Α.Ε. κατέγραψε ισχυρή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 59,85% το πρώτο εξάμηνο, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 1,59 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. 

Σχολιασμός Οικονομικών Επιδόσεων

Η Εταιρεία κατέγραψε σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών (+59,9%) και ενίσχυση της κερδοφορίας, με τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους να διαμορφώνονται σε €1,59 εκατ. αυξημένα κατά 38,7% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2024.

Η βελτίωση των μεγεθών οφείλεται:

  • Στα έσοδα από την δραστηριοποίηση της Εταιρείας ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  • Στην ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας στον Δημόσιο Τομέα μέσω μεγάλων έργων πληροφορικής.
  • Στη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας και στην ενίσχυση της ρευστότητας.

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Σημαντικά Γεγονότα Α΄ Εξαμήνου 2025

Ορισμένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έλαβαν χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2025:

  • Έναρξη ανάπτυξης των νέων προϊόντων λογισμικού PharmaTron PLUS, myCosmos BI και myCosmos ΜΟΔΙΠ.
  • Ολοκλήρωση προγράμματος διάθεσης μετοχών (Stock Option Plan) σε μέλη Δ.Σ. και στελέχη, με εισαγωγή 524.000 νέων μετοχών στο Χ.Α.
  • Ενίσχυση μετοχικού κεφαλαίου κατά €243.900 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
  • Ετήσια αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2025

Η ΙΛΥΔΑ παραμένει προσηλωμένη (επικεντρωμένη):

  • Στην εμπορική αξιοποίηση των νέων προϊόντων λογισμικού και στην δραστηριότητα ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  • Στην ενίσχυση της παρουσίας της στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
  • Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.
  • Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.
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