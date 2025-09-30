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UNIBIOS: Εκτόξευση 5.687,5% στα αποτελέσματα μετά από φόρους το α&#039; εξάμηνο - Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και EBITDA
Αναλύσεις
17:55 - 30 Σεπ 2025

UNIBIOS: Εκτόξευση 5.687,5% στα αποτελέσματα μετά από φόρους το α' εξάμηνο - Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος UNIBIOS παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, με αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 10% και «έκρηξη» του EBITDA, αποδεικνύοντας τη δυναμική του σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσμάτων και την ικανότητά του να διατηρεί σταθερή πορεία κερδοφορίας.

Κατά το Α’ Εξάμηνο της χρήσης 2025, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου UNIBIOS αυξήθηκαν κατά 10% ήτοι από 5.807 χιλ. Ευρώ σε 6.395 χιλ. Ευρώ. Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2025 σημείωσαν αύξηση κατά 11% με το περιθώριο μεικτού κέρδους να διαμορφώνεται σε 40,2%, έναντι 40.0% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την πώληση μέρους του ακινήτου του στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου με αποτέλεσμα ένα έκτακτο κέρδος 1.070 χιλ. Ευρώ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο του 2025 συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 1.885 χιλιάδες ευρώ έναντι των κερδών 190 χιλ. Ευρώ κατά την προηγούμενη περίοδο. Εξαιρώντας τα έκτακτα αποτελέσματα και από τις δύο περιόδους, τα κέρδη προ φόρων ήταν 815 χιλ. Ευρώ, αυξημένα κατά 224 χιλ. Ευρώ σε σχέση με τις 591 χιλ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους το Εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 1.389 χιλ. Ευρώ έναντι 24 χιλ. Ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά το Α’ Εξάμηνο του 2025, το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2.285 χιλ. Ευρώ έναντι των 892 χιλ. Ευρώ του Α’ Εξαμήνου του 2024.

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