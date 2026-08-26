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Gnomon Informatics: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης και αύξηση των κερδών κατά +37%
Επιχειρήσεις
09:13 - 26 Αυγ 2026

Gnomon Informatics: Διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης και αύξηση των κερδών κατά +37%

Reporter.gr Newsroom
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Με το βλέμμα σε στρατηγική συνεργασία και είσοδο στην Κεφαλαιαγορά

Σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση κερδών κατά +37%, πέτυχε το 2025 η Gnomon Informatics S.A., πρωτοπόρος εταιρεία του χώρου της Ψηφιακής Υγείας, η οποία από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης, διανέμει μέρισμα 0,55 ευρώ/ μετοχή όπως και πριμ παραγωγικότητας στους εργαζομένους της.

Η Gnomon Informatics, που είναι σταθερά κερδοφόρος από το 1994, στην οκταετία 2018-2025, αύξησε τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών κατά μέσον όρο, ετησίως, +22,5% και τη λειτουργική της κερδοφορία ( EBITDA) αντίστοιχα, κατά +55,3%.

Η Gnomon Informatics, που βάσει στοιχείων α’ εξαμήνου 2026, κατακτά τον στόχο για διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης και κατά την τρέχουσα χρήση, επιδιώκει την επιτάχυνση και διεύρυνση των αναπτυξιακών της προτεραιοτήτων στο χώρο της Ψηφιακής Υγείας και της υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας, μέσω στρατηγικής συνεργασίας ή/ και μέσω της αυτόνομης εισαγωγής της στην Κεφαλαιαγορά.

Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών

Όσον αφορά στην εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών, κατά το 2025, της Εταιρείας και του Ομίλου ( συμπεριλαμβανομένης της Vellum Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. ) , αυτά είχαν ως ακολούθως:

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 5.768.703,56 ευρώ, έναντι 5.204.094,05 ευρώ, του 2024 (+ 10,8%). O κύκλος εργασιών της Εταιρείας, αντίστοιχα, ανήλθε σε 5.445.350,75 ευρώ, έναντι 4.885.943,37 ευρώ, της προηγούμενης χρήσης (+11,4%).

Μικτά Κέρδη: Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σε 2.009.919,48 ευρώ το 2025 από 1.836.257,75 ευρώ το 2024 (+ 9,5%). Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας αυξήθηκαν σε 1.933.058,73 ευρώ το 2025 από 1.747.975,51ευρώ το 2024 (+ 10,6%).

Έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης: Η Gnomon Informatics, τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και σε επίπεδο Εταιρείας, πέτυχε σημαντική μείωση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης, τόσο ως ποσοστό επί των αυξημένων εσόδων, όσο και ονομαστικά. Τα ποσοστά της μείωσης κυμάνθηκαν από -14,3% έως και 15,2%.

Καθαρά κέρδη προ φόρων: Σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.383.596,05 ευρώ, από 1.012.277,77 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 36,7%. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας, ανήλθαν σε 1.384.136,09 ευρώ, από

1.011.235,10 ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 36,9%.

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου στη χρήση 2025 ανήλθαν σε κέρδη 1.001.975,82 ευρώ, έναντι 810.317,66 ευρώ το 2024, ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη 1.002.991,33 ευρώ, έναντι 811.230,73 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η άνοδος των λειτουργικών δραστηριοτήτων της Gnomon Informatics S.A., κατά το 2025, συνετέλεσε στην αύξηση των συνολικών διαθεσίμων του Ομίλου κατά 1.449.400,84 ευρώ, έναντι μείωσης € (113.831,64) της προηγούμενης χρήσης. Στην Εταιρεία τα συνολικά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 1.476.219,95 ευρώ, έναντι μείωσης € (191.141,13) το 2024.

Υποχρεώσεις – Διαθέσιμα: To σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου, στις 31/12/2025, διαμορφώθηκε σε 2.563.379,61 ευρώ, έναντι 1.694.206,09 ευρώ την 31η/12/2024. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31η/12/2025 ανήλθαν σε 2.505.881,00 ευρώ, έναντι 1.056.480,16 ευρώ, στη λήξη της προηγούμενης χρήσης.

Η Gnomon Informatics S.A., εστιάζει στο χώρο της Ψηφιακής Υγείας, με πολλά έργα για ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και επιχειρήσεις Υγείας. Το 2025, μεταξύ άλλων, ανέλαβε στην Κύπρο, το έργο για τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής εφαρμογής για τους πολίτες, myHealth@CY. Επίσης, εισήλθε στην αγορά της Τσεχίας, με την εγκατάσταση της πλατφόρμας ψηφιακής υγείας eHealthPass στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αγίας Άννας, ενώ ως leader κοινοπραξίας, ανέλαβε και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής της Βόρειας Μακεδονίας, στην Ψηφιακή Υγεία.

Τρία business units

Τρεις διαφορετικές επιχειρησιακές μονάδες (business units) παρέχουν τα έσοδα της Gnomon Informatics: ψηφιακή υγεία, υποβοηθούμενη διαβίωση και το επιχειρησιακό λογισμικό. Σε όλες τις μονάδες η μετάβαση από τα έργα στα προϊόντα οδηγεί τον δείκτη επαναλαμβανόμενων εσόδων (Annual Recurring Revenue) στο 80%. Επέκταση του δικτύου διάθεσης σε νέες αγορές στο εξωτερικό και επέκταση του υπάρχοντος, καθώς και είσοδο στην αγορά λιανικής, είναι οι στρατηγικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω μείωση της εξάρτησης από την κυκλικότητα που παρουσιάζουν τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών και επενδυτικών χρηματοδοτικών κύκλων και, την εξασφάλιση σταθερότητας στους ρυθμούς ανάπτυξης.

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