Ποιο είναι το χόμπι που «σώζει» τις μαμάδες από το καθημερινό άγχος

Όταν τα φώτα σβήνουν και τα παιδιά αποκοιμιούνται, πολλές μαμάδες δεν πιάνουν ένα βιβλίο ούτε βάζουν σειρά... ανοίγουν την κονσόλα ή τον υπολογιστή τους!

Τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν μια από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με τα στοιχεία στην Αυστραλία να δείχνουν ότι το 74% των νοικοκυριών διαθέτει τουλάχιστον δύο συσκευές παιχνιδιού. Στη δημόσια συζήτηση, οι γονείς παρουσιάζονται σχεδόν πάντα ως μεσολαβητές στο παιχνίδι των παιδιών τους, έχοντας την ευθύνη να επιβλέπουν ή να συμμετέχουν για να ενισχύσουν την οικογενειακή συνοχή.

Τι συμβαίνει όμως με τους γονείς που επιλέγουν να παίξουν ανεξάρτητα από τα παιδιά τους; Μια πρόσφατη πρωτοποριακή μελέτη εξέτασε για πρώτη φορά τις προσωπικές εμπειρίες των γονέων από τα βιντεοπαιχνίδια, αποκαλύπτοντας έναν αθέατο κόσμο όπου το gaming λειτουργεί ως μέσο ψυχολογικής αποσυμπίεσης.

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